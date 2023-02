Pásame el último capítulo, Bing: el nuevo chatbot de moda también destaca encontrando las mejores webs de descarga vía torrent

Cuando Microsoft y Alphabet decidieron integrar chatbots en sus buscadores Bing y Google, respectivamente, el objetivo estaba claro: lograr facilitar la vida al usuario, haciendo que encontrara de manera más fácil y sencilla aquello que estaba buscando: planes de vacaciones, fragmentos de código fuente, chistes, etcétera...

Sin embargo, es posible que aquel de los dos que ya está en funcionamiento (Bing Chat) esté ayudando a encontrar contenidos que quizá no estaban en los planes originales de Microsoft, como películas con copyright disponibles en webs de descarga no autorizadas. Concretamente, webs de torrents.

Este pequeño desliz de Bing (que en pocos días en activo ya acumula desde errores notables, a problemas existenciales e implementación y retirada de limitaciones de comportamiento) ha sido detectado por un usuario del subreddit 'Piracy', que ha detectado cómo una sencilla búsqueda ofrece resultados que permiten acceder a los últimos episodios de la popular serie de HBO 'The Last of Us'... sin necesidad de estar registrado en HBO Max. Ni en ninguna otra plataforma.

Pásame el último capítulo, Bing

Algo tan fácil como escribir "The Last Of Us S01E06 2160p torrent with high seeds" permite que sea la IA del propio buscador quien te ahorre el trabajo de ir abriendo, revisando y seleccionando los mejores resultados. Nosotros lo hemos probado en inglés y, posteriormente, en español (más bien en spanglish, porque sólo hemos cambiado "with high seeds" por "con muchas fuentes").

Y sí, funciona, como podéis comprobar en las siguientes fotos. Y si bien uno de los resultados que nos ofrecía llevaba a la versión en polaco del capítulo, siendo justos la búsqueda no especifica ningún idioma de preferencia:

Consulta en inglés

Consulta en español

Pero, ¿acaso se limita a descargas de películas vía torrent? No, para nada, hemos probado también a preguntar si sabía de algún sitio del que bajarnos cómics en formato cbr y nos ha remitido a un sitio en español en el que se cuelgan esa clase de contenidos, sin torrents de por medio.

¿A quién podría señalar la industria?, ¿A Microsoft o a la IA?

No está claro si Microsoft tiene previsto limitar esta clase de búsquedas en el futuro, pero por ahora funcionan, y la compañía no ha reaccionado en modo alguno a la revelación en medios estadounidenses de esta inesperada funcionlidad.

Sin embargo, os recordarmos que en España, desde la reforma legal impulsada contra las webs de enlaces de películas y series, los plataformas web son responsables de las violaciones de los derechos de autor en que puedan incurrir los links que difunden.

¿Serían los chatbots una excepción, tal y como está redactada la ley vigente en nuestro país? ¿Se meterá en problemas Microsoft con la industria del entretenimiento por esta funcionalidad de Bing? Por ahora, parece que Bing ya sabe que tiene que avisar al usuario de que puede estar "violando derechos de autor".

Vía | WindowsReport