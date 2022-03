"Pasé todos mis ahorros a bitcoins" cambia de significado cuando huyes de la guerra y sólo puedes llevarte lo que cabe en un USB

"Pasé los ahorros de mi vida a bitcoins" es una frase que, sin más contexto, invita a echarse las manos a la cabeza y temer por los ahorros de tu interlocutor. Sobre todo en el actual contexto de volatilidad de las 'criptos' y de multiplicación de las estafas en torno a ellas.

Sin embargo, en algunos contextos, lograr realizar esa conversión de ahorros a criptodivisas puede ser una buena noticia que te garantice no perder todo lo que tienes de un día para otro. Contextos como, por ejemplo, la guerra de Ucrania.

Hoy se ha difundido la historia de un joven refugiado, Fadey, que decidió huir del país eslavo 'con lo puesto' en los primeros días de la guerra y sin poder sacar su dinero de los cajeros de su país… excepto el 40% de los mismos (unos 2.000 dólares) que había logrado convertir a bitcoins y guardar en un lápiz USB.

Usó parte de ese dinero para convertirlo a złotys (moneda polaca) y comprar billetes de autobús para él y su novia que les permitieron llegar a Polonia, así como comida para el viaje. Pudo salir horas antes de que entrara en vigor la norma que prohibía a los hombres entre 18 y 60 años abandonar las fronteras ucranianas.

En el bolsillo, llevaba el USB que, en combinación con una contraseña (o, más correctamente hablando, una 'frase semilla'), le permite ahora operar con criptomonedas y seguir accediendo a sus ahorros mientras se refugia en el extranjero.

No ha sido el único que ha optado por esta solución ante los múltiples problemas que enfrentan los ucranianos para realizar transacciones bancarias (entre ellos, la limitación de la cuantía por transacción) y las largas colas que han de enfrentar para intentar sacar dinero de los cajeros automáticos… allí donde siguen funcionando.

Esta historia muestra el potencial de sistemas descentralizados como las criptomonedas como 'Plan B' cuando los sistemas oficiales centralizados (en este caso, los financieros) colapsan por cualquier razón. Ha sido una suerte para los ucranianos que ya fueran la sociedad con mayor nivel de adopción de las criptomonedas en toda Europa.

Pero también el propio gobierno de Ucrania se ha dado cuenta de que esto de las criptomonedas era mucho más que una curiosidad para especuladores: en este último mes, ha recibido millones de dólares en donaciones en criptomonedas procedentes de todo el mundo, y esta misma semana ha legalizado oficialmente su uso en su territorio.

🧐Update: #Ukraine cryptocurrency donation statistics, totaling more than $91.31 million. (Updated at March 23th 3:00 UTC). #Russian



The address (bc1q...q5jf) donated 25 BTC to Ukraine Government's BTC address (357...a1P).



More details: https://t.co/1xV4iwcQkd https://t.co/bMzz4g4wRX pic.twitter.com/gjl57IIaKN