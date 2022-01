Estas son las cinco razones por las que bitcoin y ethereum han perdido el 17% y el 25% de su valor sólo en las 3 últimas semanas

El pasado viernes 21, el mercado de las criptomonedas perdió en sólo 24 horas más del 10% de su valor, haciendo perder de paso el equivalente a 204.000 millones de dólares a los inversores en el mismo. Si ampliamos el plazo de tiempo a la última semana, las pérdidas ascienden a más del 20%. Y en lo que llevamos de año, bitcoin y ethereum —la dos criptomonedas más populares— han sufrido descensos del 17% y el 25%, respectivamente.

En resumen, pese a haber experimentado su máximo histórico el pasado mes de noviembre, ahora mismo el 75% de las ganancias de 2021 en el mercado de criptomonedas se ha volatilizado ya, y éste se sitúa en su punto más bajo desde finales del pasado julio de 2021.

Poco antes de alcanzarse ese mínimo, el escritor y analista Nassim Taleb, autor de 'El cisne negro: El impacto de lo altamente improbable', negaba que el bitcoin y el resto de criptomonedas pudiera convertirse no ya en una moneda de verdad, sino meramente en un activo que —como sí ocurre con el oro— actuara como cobertura fiable frente a la inflación, o meramente como un refugio seguro de valor frente a decisiones gubernamentales o catástrofes.

Para Taleb, que en marzo de 2020 el bitcoin cayese aún más que la Bolsa y posteriormente se recuperase junto a ella "tras una inyección masiva de liquidez" constituye "prueba suficiente de que ni por asomo puede utilizarse como cobertura contra el riesgo sistémico".

