Pasó años escribiendo artículos sobre una Rusia medieval 100% inventada: esta wikipedista china se aburría sola en casa

La Wikipedia en chino contaba hasta hace poco con una colección de artículos realmente notable —tanto en extensión como en detalle— sobre la Edad Media rusa. Y todo el mérito le correspondía a una única usuaria, Zhemao, que se presentaba como la hija de un diplomático chino destinado al país eslavo, doctorada en Historia Mundial por la Universidad Estatal de Moscú.

Escribía bien, y además aportaba toda clase de información gráfica (mapas, fotos de monedas antiguas, etcétera). Sin embargo, los responsables de esta Wikipedia han borrado ya todos esos artículos, cuyo número ascendía a los 206 y cuya extensión en algunos casos igualaba la de la novela 'El Gran Gatsby'.

¿Y por qué tomarían una decisión como esa? ¿Quizá un ejercicio de censura al servicio del régimen chino? No en este caso, no. El problema de todos esos artículos es que compartían algo más con la novela de F. Scott Fitzgerald: eran absolutamente ficticios. Todos ellos.

El engaño salió a la luz por mera casualidad, cuando un escritor chino que se documentaba para su propia novela se topó con uno de los artículos de Zhemao sobre la mina de plata de Kashin. En él se aportaban toda clase de datos geológicos (sobre la composición del suelo) y económicos (sobre las ganancias que había aportado la mina al principado ruso de Tver durante los siglos XIV-XV).

Por supuesto, también se incluía gran cantidad de bibliografía, pero cuando intentó verificarla poniéndose en contacto con usuarios rusos, no hubo manera: las referencias eran falsas. Cuando, extrañado, llevó la discusión sobre el tema a Zhihu (una especie de 'Quora chino'), el asunto explotó, y numerosos editores se pusieron a revisar a fondo el resto de artículos de Zhemao, con idéntico resultado.

Me aburro, escribo una saga de novelas, y en lugar de publicarlas las cuelo en Wikipedia. Lógico

Según ha declarado a Vice el wikipedista chino John Yip, "las entradas estaban interconectadas, por lo que había creado un sistema que puede existir por sí solo… Zhemao ha inventado por sí sola una nueva forma de socavar la Wikipedia"; acusación un tanto exagerada cuando ya existe el precedente del adolescente estadounidense que escribió él solito 1/3 de la Wikipedia escocesa… sin tener ni idea de escocés.

Posteriormente, en una publicación realizada en su perfil, Zhemao lo reconoció todo: no era hija de un diplomático, ni estaba casada con un ruso, ni tenía un doctorado por una universidad rusa. De hecho, sólo era un ama de casa con título de enseñanza secundaria que se sentía "aburrida y sola en su casa" porque su marido estaba ausente la mayor parte del tiempo. Frustrada por no poder entender los artículos académicos en ruso y en inglés, recurrió a traductores automáticos y su imaginación (desbordante) rellenó los huecos.

El vandalismo no es algo extraño en la Wikipedia (en chino, o en cualquier otro idioma) y sus editores, dejando al margen las polémicas políticas, se centran más en detectar plagios flagrantes o citas mal formateadas que en verificar lo afirmado en los artículos. De hecho, la propia Wikipedia afirma que su umbral de fiabilidad se sitúa en "la verificabilidad, no en la verdad". Y los artículos de Zhemao, aunque no fueran veraces, sí eran verificables: el único problema es que tardaron años en molestarse en verificarlos.

Imagen | Basada en 'Bayán', de Víktor Vasnetsov