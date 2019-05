Una persona asegura haber creado un programa que vincula fotografías de mujeres en las redes sociales con vídeos de Pornhub

Como la grandísima mayoría de los avances tecnológicos, la Inteligencia Artificial también tiene un lado positivo y otro negativo.

Es algo que pudimos comprobar con los vídeos pornográficos falsos en los que aparecen celebridades (más conocidos como “deepfakes”). Mediante un algoritmo son capaces de encajar el rostro de personas famosas en cuerpos de actores o actrices porno.

Un usuario de la red social china Weibo ahora asegura que ha utilizado el reconocimiento facial para vincular fotografías de mujeres en las redes sociales con caras que aparecen en vídeos de plataformas como Pornhub.

Este usuario, que afirma estar en Alemania, dice que ha conseguido “identificar a más de 100.000 mujeres jóvenes” de la industria del contenido adulto a “una escala global”.

No existen pruebas de que lo haya conseguido

De momento no ha publicado ninguna prueba de que haya conseguido hacerlo (no ha mostrado el código, una base de datos, capturas, etc). Desde Motherboard pudieron hablar con esta persona vía Weibo y aseguró que daría “detalles técnicos” la próxima semana.

Aunque no hay pruebas reales de que funcione, esta historia se está vitalizándolo en la Red, y en 4chan hay usuarios que aseguran estar “excitados” por ver cómo funciona.

Dice que lo hizo para que una chica, con o sin pareja, pueda comprobar si aparece en una página de contenido adulto.

Y es que, según lo publicado en Weibo, este usuario afirma que lo hizo para “tener el derecho a saber a ambos lados del matrimonio”.

Esta declaración de intenciones se encontró con una fuerte crítica, y posteriormente aseguró que su intención era proporcionar una herramienta que permita a las mujeres (con o sin pareja) detectar si aparecen en plataformas de pornografía para solicitar que eliminen el contenido.

Esto toca de cerca el llamado “revenge porn”, que estos días está de máxima actualidad en España tras el suicidio de una trabajadora de Iveco (se difundió entre sus compañeros un vídeo sexual suyo de hace cinco años).

Plataformas como Facebook aseguran que, precisamente, utilizan inteligencia artificial para detectar este tipo de contenido. De hecho, Facebook te pide que envíes tus fotos íntimas vía Messenger para poder “encontrar este contenido más rápidamente y ofrecer un mejor soporte a las víctimas”.

Sea o no sea real lo que afirma este usuario de Weibo, vuelve a recordarnos que la tecnología tan potente como la inteligencia artificial trae consigo muchos beneficios y al mismo tiempo muchas responsabilidades.

Además, lo que dice haber conseguido es técnicamente posible a día de hoy (teniendo los conocimientos y la tecnología necesaria). Tendremos que esperar para ver si realmente lo ha hecho y con qué fin se utiliza.