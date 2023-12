PlayStation está eliminando contenido digital que fue comprado. Otra razón más para elegir lo físico en vez de lo digital

En la actualidad es bastante común comprar muchos productos digitales y menos físicos. Películas, programas de televisión y sobre todo videojuegos ya es normal tenerlos en una biblioteca digital para acceder desde cualquier dispositivo. Y aunque se puede ver como un sistema con muchas ventajas, la realidad es que también tiene muchas desventajas como estamos viendo con la última decisión de PlayStation.

Y es que podemos llegar a pensar que los contenidos digitales nos van a durar toda la vida para consumirlos cuando queramos. Pero la realidad es que esta seguridad únicamente la puede ofrecer un producto físico y no uno digital. El ejemplo lo tenemos con la última decisión de PlayStation.

PlayStation abre el debate de entre lo digital y lo físico

Y es que a través de la tienda online de PlayStation se podía adquirir hasta agosto de 2021 tanto películas como programas de televisión a cambio de desembolsar el dinero que pedían, como cualquiera que compra un producto digital. Pero debido a que "se utilizan servicios de transmisión de entretenimiento basados en suscripción y publicidad" decidieron no interrumpir el servicio de compra de contenido.

Pero aunque no se podía acceder a la tienda de programas de televisión, si que use mantenía los contenidos comprados para reproducirlos en Discovery. Pero ahora han liberado una comunicación que dice "Debido a nuestros acuerdos de licencia de contenido con proveedores de contenido, ya no podrá ver ningún contenido de Discovery que haya comprado anteriormente y el contenido se eliminará de su biblioteca de videos".

Es decir, el contenido que se compró va a desaparecer de PlayStation y no se podrá reproducir aunque ya se pagó por él. Esto ha generado, como es lógico, una gran preocupación por todo lo digital. Y es que nada de lo que hay en internet se puede almacenar en internet de manera eterna, y nada nos asegura que algo que hemos comprado de manera digital esté disponible siempre. Ya algunas personas aseguran que "Todo lo digital es un alquiler" porque con estas decisiones parece que no nos pertenece. Aunque este debate ya estaba presente hace más de 10 años.

Esto hace que aquellas personas que defienden las compras en digital, como los videojuegos o los Blu-ray, tenga un nuevo argumento entre sus manos para reforzar su postura. Aunque las empresas ahora mismo no están interesadas en distribución física, queriendo optar por la distribución digital con el objetivo de que el contenido sea mucho más rentable.

