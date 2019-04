La policía inglesa detiene a Julian Assange en la Embajada de Ecuador

Hace apenas unos días nos hacíamos eco de la situación de Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Se encontraba recluido desde el año 2012, donde tuvo constancia de que sería detenido en cuestión de "horas o días".

La policía inglesa ha realizado la detención de Assange, tras que la Embajada de Ecuador en Londres haya retirado su asilo diplomático, del que disfrutaba desde el año 2012.

BREAK: Full @Ruptly video of WikiLeaks founder Julian Assange’s arrest by British police this morning pic.twitter.com/tdBw1Kbpxn