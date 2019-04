Julian Assange será expulsado en "horas o días" de la embajada de Ecuador y será detenido por Reino Unido, según WikiLeaks

El caso de Julian Assange puede vivir en las próximas "horas o días" un nuevo capítulo, y es que según ha publicado WikiLeaks, han sabido por dos fuentes de alto nivel del Gobierno ecuatoriano que el famoso activista de Internet será detenido utilizando como pretexto el caso 'INA Papers'. La agencia Associated Press, sin embargo, afirma que una fuente de ese mismo ejecutivo les ha comunicado que de momento no hay ninguna decisión tomada.

WikiLeaks no sólo habla de la expulsión de Assange de la embajada donde está recluido desde 2012, sino que menciona un acuerdo de Ecuador con el Gobierno de Reino Unido para su arresto. La situación de Assange hace tiempo que ha cambiado en la embajada, pues Ecuador estableció un protocolo por el cual podría expulsarle en varios supuestos, entre ellos si realizaba declaraciones que pudieran perjudicar al país que le da asilo.

Son "rumores sin fundamento", según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ecuador

Según recoge La Vanguardia, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ecuador, las acusaciones de WikiLeaks son "rumores sin fundamento e injuriosos", afirmando que "no responde a rumores, ni hipótesis, ni a conjeturas que no cuentan con un respaldo documental".

Sin embargo, desde la organización dirigida por Assange es normal que valoren el escenario como probable, pues según dijo Lenín Moreno, el presidente de la nación, en una entrevista a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, "debemos defender la vida del señor Assange, pero ya demasiadas veces ha redundado en sus violaciones al acuerdo que llegamos con él. No es que no pueda hablar libremente, pero no puede mentir ni hackear teléfonos privados. Tampoco puede intervenir en la política de países amigos porque está en territorio ecuatoriano y nosotros somos responsables por él".

La tensión reflejada por el Asuntos Exteriores y el presidente es evidente, que incluso acusa a Assange de "interceptar fotos de mi cuarto, lo que como, y cómo bailan mi mujer, mi hija y mis amigos".

En la noticia de Associated Press, se recoge una declaración algo amenazante de WikiLeaks al Lenín Moreno "Si el presidente Lenín Moreno quiere terminar ilegalmente el asilo de un editor refugiado para encubrir un escándalo de corrupción offshore, la historia no será amable".El escándalo 'INA Papers' implica a la familia de Moreno en delitos de corrupción, perjurio y lavado de capitales utilizando empresas extranjeras, y WikiLeaks cree que con las acciones contra Assange se quiere desviar la atención. Según WikiLeaks, los documentos de la filtración no tienen nada que ver con ellos.

Las acusaciones contra Assange en Suecia, donde tenía varias denuncias, entre ellas por violación, fueron archivadas en 2017. Estados Unidos continúa persiguiéndole, tras perdonar a Chelsea Manning pero no a él, y Reino Unido continúa sin ofrecerle el salvoconducto que podría llevarle hasta suelo ecuatoriano.