Políticos en Twitch: AOC hace un llamamiento a votar jugando 'Among Us' y consigue cientos de miles de seguidores en pocas horas

Muchos recordamos las pegadas de carteles por los pueblos cuando comenzaba la campaña electoral, seguida de automóviles con megáfonos que mezclaban los anuncios de mítines con la sintonía del partido.

Hoy todo eso suena un tanto arcaico, y las campañas electorales se han ido desplazando a las redes sociales. El caso Cambridge Analytica es uno de los mejores ejemplos del poder y la importancia que está teniendo Internet, y las nuevas elecciones en los EE.UU. nos están dejando otras transiciones interesantes.

Twitch + 'Among Us', uno de los fenómenos de este 2020

Alexandria Ocasio-Cortez (más conocida como AOC), además de ser la congresista más joven de Estados Unidos, es una de las voces más relevantes de la política estadounidense actual.

Gamer declarada (apasionada de 'League of Legends'), la congresista ahora está buscando a algunas personas que quieran formar parte de su equipo en 'Among Us', uno de los grandes fenómenos de este 2020.

Anyone want to play Among Us with me on Twitch to get out the vote? (I’ve never played but it looks like a lot of fun) — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 19, 2020

AOC publicó un tweet en el que reconoce no haber jugado todavía a 'Among US', aunque asegura que "parece muy divertido". La congresista se ha creado un perfil de Twitch en el que ya suma más de 177.000 seguidores (al momento de publicar esta noticia).

Let’s do it! I’ll set up and account and get some streaming equipment today — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 19, 2020

Lo más interesante de todo es que ha conseguido esa cantidad de seguidores en cuestión de horas, y sin haber emitido ni un segundo en esta cuenta. AOC recibió muchas respuestas, de streamers tan conocidos como Pokimane o HasanAbi, y aseguró que iba a ponerse ya a conseguir el equipamiento necesario para empezar a realizar streamings en Twitch.

Tal y como dejó claro en sus tweets iniciales, su intención con estos streamings es concienciar a los espectadores a que se acerquen a las urnas. Todo apunta a que hoy, 20 de octubre, comenzará a emitir directos en Twitch (en su noche).

Y es que 'Among Us' y Twitch están de máxima actualidad. El mes pasado, Esportscharts reveló algunas cifras sobre los primeros 15 días de septiembre, y tres streamers españoles (Ibai, ElRubius y AuronPlay) se encuentran en el top 5 mundial de visitas. El mes de septiembre finalizó de la siguiente manera:

Estáis mal de la cabeza chavales — Ibai (@IbaiLlanos) October 5, 2020

En algunas ocasiones, los streams de estos conocidos usuarios de Twitch se han encontrado con más de 100.000 espectadores en directo. El primer puesto lo ocupa xQc, un streamer canadiense.