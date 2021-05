Poparazzi es la nueva red social antiselfies y antiediciones con las que sus creadores buscan que nos despidamos de Instagram y sus filtros

La aplicación para compartir fotos Poparazzi alcanzó el primer puesto en las listas de la App Store en Estados Unidos cuando se lanzó el lunes tras una beta de TestFlight (de acuerdo con el ranking publicado por Appannie). Según Protocol, ha conseguido captar la atención, tanto de los adolescentes como de las empresas de capital riesgo.

¿Cómo consigue una app para compartir fotos - con todas las que hay - triunfar tan rápido? Una de sus principales curiosidades es que no permite compartir selfies. De hecho, en su web se han bautizado como el "antiselfie club".

Por un lado, es algo así, como volver a la era Tuenti, al Facebook de sus inicios, al fotolog, cuando las selfies no eran ninguna moda (porque las cámaras fotográficas pre filtros no hacían tan cómodo sacar esas fotos tan de cerca y que, además, saliesen bien).

Solo fotos de tus amigos

La idea de la aplicación es sencilla: solo haces fotos de otras personas, actuando como el "Poparazzi" de tus amigos. Además, no se pueden editar las fotos antes de publicarlas; no se pueden comentar las fotos (aunque sí se puede reaccionar con emoji); y no se puede ver el número de seguidores de otras personas (aunque sí se puede ver cuántas visitas tienen sus "pops"). Sus creadores creen que estas características que están aquí cerradas, pueden hacer de la platafroma un espacio más saludable.

En tu perfil, las fotos que otras personas han tomado y subido de ti aparecen en primer plano, mientras que las fotos que tú has tomado de otras personas aparecen en una pestaña secundaria. Los desarrolladores dicen que esta plataforma está diseñada para "fomentar el auténtico intercambio de fotos entre amigos", en un intento de "hacer que las redes sociales sean menos egocéntricas y más sobre las personas que nos importan".

Disponible en España para iOS

A diferencia de otras aplicaciones de moda como Clubhouse y Dispo, Poparazzi está disponible públicamente y no necesitas una invitación para registrarte. Eso sí: solo usuarios de iOS podrán usarla por el momento. Y no solo en Estados Unidos, también la puedes encontrar en la App Store de España, descargándola aquí.

Para atraer a nuevos usuarios tiene una técnica: cuando se sube una foto de alguien que no está en la aplicación, Poparazzi envía un texto a esa persona diciéndole que se ha publicado una foto suya. Esto de la mano de un video de presentación muy colorido.

Sus creadores son los hermanos Alex y Austen Ma, los directores de la firma TTYL que ya tienen experiencia en aplicaciones sociales. Ambos han lanzado anteriormente otras aplicaciones (las puedes ver en la anterior imagen), como la red social de audio TTYL, la aplicación de mensajes de texto de vídeo Typo, YearBook, para firmar de forma virtual el anuario de los compañeros; y una aplicación al estilo Clubhouse pero para escuelas, CampusFM.