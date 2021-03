Cada vez más plataformas se lanzan a copiar las salas de voz de Clubhouse (y pueden terminar ganándole en su propio terreno)

El éxito de Clubhouse, la app que hace unos meses desembarcó con una propuesta rompedora basada en la retransmisión de conversaciones de audio, está generando una nueva tendencia (ya bautizada como el 'audio social').

Una nueva tendencia que no es sino un nuevo mercado... sobre el que otras plataformas online han empezado ya a abalanzarse copiando sin complejos al propio Clubhouse.

Twitter ya ha desembarcado

Primero fue Twitter quien a principios de este mes presentaba Spaces, una nueva funcionalidad integrada en su app principal, que permitía crear, de manera muy sencilla, salas de chat públicas (sin límite de oyentes) basadas en audio.

Aún faltan algunas semanas hasta que todos los usuarios tengan acceso a la funcionalidad de crear dichas salas (es decir, de ser anfitriones de los 'espacios'), pero ya todos podemos usarlas como oyentes.

Además, desde Twitter ya han anunciado que están trabajando en reforzar esta nueva funcionalidad con detalles como la grabación de las conversaciones, o la posibilidad de que cada 'espacio' cuente con más de un anfitrión.

Facebook ya se ha puesto a ello

Y tras Twitter, Facebook: el experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi publicó hace unos días capturas que muestran que la red social que está trabajando en su propia propuesta de audio social (en decir, en su propio Clubhouse).

#Facebook is working on audio rooms 👀



ℹ️ The feature appears to be in an early state of development, the UI is just a mockup at the moment. pic.twitter.com/vCBN7MCB6r — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 14, 2021

En realidad, gran parte del trabajo ya lo tiene hecho, pues poco después de que comenzara la pandemia, la red social lanzó Messenger Rooms para facilitar la comunicación durante las reclusiones (y como respuesta al éxito de Zoom).

De modo que ahora, lanzar habitaciones de chat basadas en audio sólo supone dar un paso atrás en el apartado técnico y ahorrar algo de ancho de banda. Sus ingenieros sólo tendrían que añadir la función de retransmisión en directo.

Telegram no se queda atrás

Más: hace sólo una semana, os informábamos de que Telegram estaba trabajando también en una función similar para sus canales, que permitiría a los administradores de los mismos tener charlas de voz con sus suscriptores.

Se trataría de una forma más de aprovechar esta nueva moda, pues Telegram ya había añadido en diciembre los chats de voz a sus grupos.

And Telegram is bringing voice chats for channels now.

Clubhouse is everywhere 😱 https://t.co/u5cSB6VSCy pic.twitter.com/WspFNlZI11 — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 13, 2021

No sabemos qué tiene en mente Spotify

Otra plataforma online decidida a rentabilizar la dimensión interactiva del audio es Spotify; tras convertirse en líder indiscutible del streaming musical, lleva tiempo trabajando para ocupar el mismo papel en el campo de los podcasts...

...y no parece que quieran que la irrupción del 'audio social' les pille con el pie cambiado, a juzgar por las encuestas que ha empezado a mostrar a algunos de sus usuarios en las que les interroga por el uso de Clubhouse, con preguntas como las siguientes:

¿Cuánto hace desde que instalaste Clubhouse en tu móvil y lo usaste por primera vez? ¿Cuántas veces has usado Clubhouse en los últimos siete días? Cuando usas Clubhouse, ¿cuánto tiempo dedicas a la app? En las próximas semanas, es posible que realicemos una investigación de seguimiento sobre los usuarios de Clubhouse y Clubhouse. ¿Estarías dispuesto a tener una conversación más larga con alguien de Spotify sobre esto?

Spotify want to know more about how Social audio effects podcast and music consumpsion. Asking it’s users about their Clubhouse habits. https://t.co/af8eoSgEHJ — 🟣 Morten Myrstad (@myrstad) March 22, 2021

¿Estarán pensando sus responsables en subirse al carro de 'copiemos a Clubhouse', como Twitter y Facebook? ¿Estarán pensando en integrar de algún modo su plataforma con la popular app? ¿O quizá, incluso, en comprarla?

Y Clubhouse debería ponerse las pilas.

Sea como fuere, esta nueva tendencia parece haber llegado para quedarse. Lo que no está tan claro es que Clubhouse vaya a ser capaz de rentabilizar su propia innovación.

Y es que, sin haber sido capaz de lanzar aún una versión para Android (el sistema operativo más usado en móviles), y buscando dotarse todavía de una infraestructura adecuada para la demanda actual, es posible que les ocurra lo que ya les ocurrió a Snapchat y sus stories, o a Meerkat y a los microvídeos.

Es decir: otra innovación rompedora más que finalmente no sirvió más que para dar reforzar el liderazgo de Instagram (en el primer caso) o de Twitter (en el segundo) una vez que decidieron lanzarse a plagiar el formato del rival.

De hecho, el propio Twitter ya está disponible en Android, y desde abril permitirá a cualquiera de sus actuales usuarios crear sus propias salas de chat.

Sumemos a eso las sinergias que pueden crearse entre las salas de chat de audio de Facebook y los 'grupos' de dicha plataforma, en los que cada mes participan 1.800 millones de usuarios. Y, finalmente, el interés de Spotify, sea lo que sea que estén pensando hacer.

En resumen, que más les vale a los creadores de Clubhouse ponerse las pilas si no quieren pasar al cajón de la historia de las empresas tecnológicas.

Imagen | Original de Marco Verch (vía Flickr)