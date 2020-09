PornHub anuncia la aceptación de Bitcoin y Litecoin como métodos de pago de su versión de pago

Hace años que pasó la fiebre en la que webs de todo tipo se lanzaban a aceptar criptomonedas en general y bitcoins en particular como método de pago. Sin embargo, todavía hay quien se apunta, como PornHub, a este futuro.

La sitio pornográfico acepta desde 2018 el pago con la criptomoneda Verge y tras el bloqueo sufrido por PayPal en 2019 valoró la posibilidad de sumar opciones de pago en otras monedas virtuales, aunque finalmente no se implementaron.

Estrenando septiembre, la plataforma dedicada al contenido para adultos ha anunciado mediante un tuit que amplía aún más las opciones de pago mediante criptodivisas aceptando Bitcoin y Litecoin para adquirir PornHub Premium.

Satoshi Nakamoto, la persona o el grupo de personas que crearon el protocolo Bitcoin y su software de referencia apenas un año antes del nacimiento de PornHub, ya expresaron el futuro de esta divisa virtual en el mundo del contenido para adultos en 2010 como recuerdan desde Cointelegraph:

"Bitcoin sería conveniente para las personas que no tienen una tarjeta de crédito o no quieren usar las tarjetas que tienen, o no quieren que el cónyuge lo vea en la factura o no confían en dar su número a los "chicos del porno", o tienen miedo a la facturación recurrente".