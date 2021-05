El problemón de seguridad de Klarna Blank: los clientes entraban a su cuenta y accedían a la de otras personas

Klarna Bank ha sufrido esta mañana un grave problema técnico que ha permitido a los usuarios de la aplicación móvil entrar en las cuentas de otros clientes y ver su información almacenada, en lugar de ver la información de sus propias cuentas. Diversos usuarios lo han reportado en redes sociales y Klarna puso su aplicación fuera de servicio "por mantenimiento".

Klarna es un banco sueco que permite a los clientes realizar compras y financiarlas a largo plazo. Este problema técnico se puede ver en un vídeo compartido por una persona en Twitter. Los usuarios han podido seguir usando su cuenta dentro de la web de forma normal.

@Klarna @AskKlarna has a major security issue on their hands this morning!!!! Every sign in is a different persons details 🤦‍♀️🤦‍♀️ pic.twitter.com/0JsTGcGIgE