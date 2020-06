Ya puedes descargar más de 900 demos de videojuegos gratis gracias al Festival de Juegos de Steam

La edición de verano del Steam Game Festival ya ha comenzado, y en esta ocasión trae más contenido que nunca, incluyendo no solo transmisiones en vivo con desarrollarores y entrevistas, sino más de 900 juegos en versión demo.

Se trata de una enorme biblioteca de videojuegos que serán lanzados próximamente, que están en acceso anticipado, o que salieron hace poco y que cualquiera puede descargar y probar gratis desde su ordenador por tiempo limitado.

Aunque el festival inició el 6 de junio, los demos no habían estado disponibles hasta hace algunas horas, y podrán jugarse hasta el 22 de junio de 2020 a las 19:00 horas de España. La lista incluye juegos de acción, aventura, simulación, estrategia, RPG, plataformas, deportes, rompecabezas y más.

Para poder ver la lista completa desde iniciar sesión con tu cuenta de Steam en la página oficial o simplemente abrir el cliente de Steam que te mostrará en portada el anuncio del festival.

Por defecto Steam te va a recomendar algunos demos que posiblemente puedan interesarte dependiendo de tu actividad en la plataforma, pero es muy recomendado que no te quedes ahí sino que mires tus géneros favoritos en busca de juegos interesantes.

La cantidad es abrumadora y con tan poco tiempo para probar los juegos vas a tener que hacer malabares para tomar decisiones. Muchos juegos están en acceso anticipado o serán lanzados en ese formato más adelante este mismo año, otros ya están disponibles pero puedes aprovechar para probarlos gratis gracias al demo. Un ejemplo es el genial Desperados III.

