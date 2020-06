Rainway: jugar tus juegos de PC en iOS, Android o Chrome ya es posible y sin esperar o pagar por algo como Stadia o GeForce Now

El streaming de videojuegos es un fenómeno que llegó para quedarse. Pero mientras plataformas como Stadia de Google, GeForce Now de Nvidia, o el Project xCloud de Microsoft nos ofrecen el poder de sus nubes para procesar los juegos en cualquier dispositivo, hay otras como Rainway que nos permiten usar nuestro propio ordenador.

A ver, que si un día pensaste en lo genial que sería poder jugar a tu biblioteca de Steam en el móvil o en el iPad, o incluso en el navegador de un PC más modesto que ni siquiera tiene gráfica dedicada, esta es la solución.

Sin tener que pagar una suscripción o tener que comprar los juegos otra vez

Mis juegos del Xbox Game Pass para PC en el iPad

Rainway es streaming de videojuegos para jugar todos tus juegos de PC en tu pantalla favorita. No es un proyecto nuevo, de hecho, nuestros compañeros de VidaExtra vienen hablando de ella hace unos años, pero no es sino realmente hasta ahora que pasó de ser solo promesas e ilusión a una realidad muy seria.

Actualmente Rainway funciona desde el navegador, desde Android, desde iOS, y desde hoy mismo tienen una nueva app experimental para el mismo Xbox que usa la plataforma universal de Windows. Tengamos en cuenta que ni Stadia, ni GeForce Now, ni Project xCloud funcionan en iOS, e incluso en Android tienen limitaciones.

Básicamente, con Rainway puedes llevarte tus juegos de servicios como Steam, Xbox Live, EPIC, u Origin, o incluso cualquier ejecutable sin DRM a otra pantalla, siempre que tengas un PC capaz de procesar el juego.

Rainway es algo así como un Steam Link pero que, honestamente, es mejor en casi todo. Primero porque no te limita a tus juegos de Steam, segundo porque es mucho más fácil de configurar, y tercero porque (repito) funciona en iOS también.

Qué necesito para jugar con Rainway

La aplicación de Rainway para Windows 10

Para jugar con Rainway necesitas un par de cosas esenciales: un ordenador gaming decente que sea capaz de ejecutar bien los juegos que quieres jugar, y una buena conexión a internet: 5 Mbps para baja calidad, 10 Mbps para calidad media, o 15 Mbps para calidad alta.

Lo primero que tienes que hacer es descargar Rainway Dashboard para Windows 10, obviamente en el mismo ordenador donde tienes instalados los juegos que vas a transmitir.

La aplicación de Rainway para iOS

Lo segundo es instalar la app de Rainway ya sea para iOS o para Android. También puedes abrir Rainway desde la web en cualquier otro ordenador (solo funciona con Chrome o navegadores basados en Chromium).

Cuando ejecutes Rainway en Windows 10 por primera vez necesitarás crear una cuenta, más allá de eso, no es mucho lo que debes configurar. La app escanea tu sistema automáticamente y añade todos tus juegos a la biblioteca: los de Steam, los de la Microsoft Store o el Xbox Game Pass, los de EPIC, los de Origin, los de Rockstar, Bethesda, UPlay, etc., casi cualquier otro launcher.

Añadir un dispositivo es tan fácil como escanear un QR o escribir un código

Lo siguiente es conectar tu dispositivo móvil, solo tienes que hacer click en "+ADD A DEVICE" desde Windows, y obtendrás un código QR y otro alfanumérico que deberás escanear con o escribir en la app de Rainway para el móvil o tablet.

Luego solo tienes que elegir un juego y comenzar a jugar, así de simple. Desde cada dispositivo tienes un menú de ajustes para configurar varias opciones, como la calidad de transmisión, los FPS, la resolución, el hardware desde donde transmites, y varias cosas más.

Ajustes de transmisión desde Rainway para iOS

Normalmente Rainway ajusta todo automáticamente y el juego suele funcionar en un par de clicks, siempre que tu ordenador sea capaz de ejecutarlo bien. Dependiendo de tu conexión y su estabilidad puede que tengas algo de lag, o que se interrumpa la transmisión, pero me pasó una vez con un solo juego de los cinco que probé.

Cómo es jugar a Rainway

El juego será ejecutado en tu PC y transmitido a tu otro dispositivo al mismo tiempo

En el dispositivo móvil verás los juegos exactamente como aparecen en Rainway para Windows 10. La app básicamente espeja tu escritorio del ordenador y muestra en la otra pantalla lo que muestra el escritorio de Windows. Aunque puedes jugar con controles táctiles, si tienes un mando de Xbox o PS4 lo puedes conectar tanto en Android como en iOS vía Bluetooth.

En el iPad por ejemplo, también puedes deslizar un dedo desde la izquierda hacia la derecha para mostrar un menú y cambiar entre controles táctiles o mando, ver algunas estadísticas, cambiar cómo se ajusta el juego a la pantalla, o simplemente cerrarlo sin tener que navegar por los varios menús del mismo.

En general la experiencia es muy buena, especialmente desde un dispositivo como el iPad que es donde más he jugado sin problema alguno. Si eres como yo y apenas y soportas jugar en una pantalla tan pequeña como la del móvil y tienes una tablet, con Rainway le puedes sacar mucho provecho.

El menú desplegable en iOS cuando estás dentro de un juego

También probé el servicio desde un Macbook Air 2017 y ahí la experiencia desde el navegador deja un tanto que desear en comparación con iOS o Android, aunque quizás la resolución de este ordenador (1440x900) no ayuda mucho ya que le cuesta lidiar con una transmisión HD, mucho menos lo va a lograr con una FullHD a 1080.

Además de eso probé en un ordenador muy modesto con Linux (KDE Neon) y la experiencia fue catastrófica, pero teniendo en cuenta lo mal que va la aceleración por hardware en Chrome para Linux y que tengo lag hasta en YouTube, no tenía grandes esperanzas.

XCOM Chimera Squad en el iPad

Rainway es una solución grandiosa para los que queremos jugar los juegos de PC en otro lugar que no sea el PC, como en la cama, con el iPad encima de una almohada. No hace mucho me hice con el maravilloso bundle de Itch.io que tiene más de 1000 juegos para PC por menos de 5 euros.

Esos juegos funcionan perfecto en el iPad con Rainway, especialmente porque la mayoría son indies con requerimientos muy bajos que van bien en casi cualquier ordenador medio decente. Solo hay que añadir manualmente los .exe a la app de Windows de Rainway y listo.

Overland en el iPad

Rainway está en pleno desarrollo, la app para iOS apenas aterrizó en enero de 2020 y la de Android le siguió en febrero. Pero esta gente no para ahí, también tienen una versión para Xbox One que está en beta, pero que significa la posibilidad de poder hacer streaming en tu Xbox de juegos que solo están disponible en PC.

Además de eso también tienen planes de llegar a Android TV pronto, y al menos de momento el servicio es completamente gratuito, sin publicidad y sin ninguna compra adicional de nada para hacerlo funcionar. Vale más que la pena probarlo, y si quieres enterarte de todo sobre su desarrollo antes que nadie, te recomiendo unirte a su canal en Discord.