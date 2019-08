Ya puedes jugar al Diablo original desde tu navegador y sin instalar nada

Diablo es una de las entregas más icónicas de 1996. El RPG creado por Blizzard ha sido uno de los mayores exponentes en el mundo del videojuego, y ya puede jugarse desde tu propio navegador, sin necesidad de que tengas el juego instalado.

GalaxyHaXz ha sido el principal responsable de este proyecto, iniciado el año pasado bajo el nombre de Devilution. Se trata de una recreación del juego desde cero y utilizando el mismo código, para preservar las mismas virtudes y errores del juego original.

Jugando a Diablo desde tu navegador

A pesar de ser realmente una versión portada, el desarrollador trata de proporcionar exactamente la misma experiencia que teníamos con el Diablo original. ¿En qué se traduce esto? En que podremos jugar de forma gratuita las dos primeras partes de la mazmorra como clase guerrera, tal y como se podía hacer en 1996 si no disponíamos del CD del juego. Para esto, no tenemos más que pulsar en 'download it from GitHub' (el archivo ocupa 50 megas), y arrastrar el archivo en la pestaña del navegador. Por cierto, los datos se reescriben sobre este archivo, así que no tendrás más que arrastrar el juego cada vez que quieras jugar para disfrutar de tu partida guardada.

Para jugar a la entrega completa, deberemos cargar una copia original del juego. Podemos hacernos con ella en páginas como GoG por menos de nueve euros

Si queremos jugar a la entrega completa, debemos cargar una copia original del mismo (el archivo DIABDAT.MPQ). El propio desarrollador comenta que, en caso de no disponer de esta copia, podemos comprar el juego en la página de GoG a un precio inferior a nueve euros. Una vez descargado, podremos arrastrar la copia y empezar a jugar desde el navegador, sin necesidad de tenerlo instalado en el ordenador.

Según escribe el equipo de Devilution en GitHub, trabajar sobre el código original permite que el juego sea más fácil de actualizar, así como su posible port a más plataformas.

Propósito y creación del proyecto

El desarrollador comenta que el Diablo original permaneció "en las sombras", lleno de errores y con un potencial por explotar. Del mismo modo, expone sus quejas sobre lo complicado que resulta ejecutar el juego en hardware nuevo. Entre estos fallos, encontró una versión oculta entre los archivos de PC. Empezando a reconstruir el juego a partir de estos errores, creó Devilution, la reconstrucción de Diablo a partir de su código fuente original.

"Con el fin de garantizar que todo se conserve, Devilution mantiene todo como se diseñó originalmente. Esto va tan lejos como errores y código mal escrito en el juego original. Con eso, sirve como base para que los desarrolladores trabajen, lo que facilita mucho más que antes actualizar, corregir y portar el juego a otras plataformas."

El Diablo original se desarrolló en Windows 95 bajo Visual CC ++ 4.20, y el desarrollador pretende que el proyecto sea compatible con estas herramientas originales, pero también con las más modernas. Esto significa que esta versión de Diablo se construye con Visual CC ++ 6 y, al ser el código público, cualquier desarrollador podrá hacer modificaciones sobre el mismo.

