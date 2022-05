Este grupo cripto compró una copia original del libro ‘Dune’ por 2,6 millones para liberarla: qué ha pasado meses después

En enero una noticia muy curiosa se hizo viral: Spice DAO, un grupo cripto, adquirió una de las copias originales del libro de 'Dune' de Alejandro Jodorowsky (también conocido como la Biblia de Dune), por 2,66 millones de euros.

Decían tener el objetivo de hacer público el libro de Jodorowsky (en la medida en que la ley lo permitiera), producir una serie animada y venderle los derechos a algún servicio de streaming. Tras esto, apoyar proyectos derivados de la comunidad.

Lo que anunciaron hizo pensar (no solo a nosotros, sino a muchísimos medios e incluso a miembros de Spice DAO que habían participado del crowdfunding para recaudar el dinero) que el colectivo creía haberse hecho con los derechos sobre el copyright de Dune. Por lo que dijeron días después de la noticia, las personas a la cabeza de Spice DAO sabían bien que no era así, pero la historia es aún más rocambolesca.

800 entusiastas de la cultura pop

Spice DAO es un estudio de producción Web3 que publica animaciones de ciencia ficción y NFT de escritores y artistas consagrados, tal y como explican en su web. La DAO "fue fundada por más de 800 entusiastas de la cultura pop que hicieron un crowdfunding de 12 millones de dólares para ganar la subasta de de Christie's de la "Biblia" de 'Dune' por 3 millones de dólares", relatan.

Actualmente están produciendo una serie limitada de animación original que será distribuida por un servicio de streaming y están creando un estudio de NFT que proporciona un servicio de "guante blanco" a creadores para desarrollar la estrategia y los conceptos; diseñar y construir productos tecnológicos; y asesorar sobre las campañas de marketing para recibir al próximo millón de usuarios en Web3.

Para este mes de mayo deberíamos tener algún fruto creativo, pues en Snapshot se ha publicado que el animador Ben Clarkson está trabajando en un corto de animación 2D de 60 segundos de duración. Esta es la idea:

Esta es la descripción de Tashka de "Frontier South": Tashka es a la vez un compañero de toda la vida, una mente de colmena, una creencia religiosa y un conjunto de principios que todos los Hasblak cumplen y que fue desarrollado por el líder fundador de la dinastía Vedrik. Tashka funciona a través de una red de comunicaciones fisiológicas, a todos los Hasblaks se les inserta al nacer un implante que conecta sus pensamientos dirigidos externamente hacia una suprared a la que todos están conectados. Los Gasik son el sacerdocio estimado de esta red, siendo Hasblaks de élite a los que solo se les permiten privilegios de red más amplios y tráfico intermedio. La red también contiene Vestri, inteligencias espejo sin forma física que solo existen en la red Hasblak: a cada Hasblak se le asigna un Vestri al nacer para guiar su aprendizaje y desarrollo espiritual, y se sabe poco sobre sus orígenes. Tashka y Hasblak son inseparables desde la cuna hasta la tumba; es inexorable, ineludible y omnipresente.

Uno de los puntos de mofa sobre la DAO fue la afirmación de que 'Dune' ya estaba en internet escaneado. Ellos defienden que menos de un 10% del libro está online, y recortado, en baja calidad o incluso borroso

Eso sí, Spice DAO quiere dejar clara una cosa: no está rodando la mítica 'Dune' de Alejandro Jodorowsky. El grupo está intentando crear un homenaje a la visión de Jodorowsky, aunque se desvíe algo de la intención original.

Días después de ganar la subasta, desde la cuenta de Twitter de Spice DAO, el grupo explicaba que sabía que no hacía falta comprar el libro para hacer una serie de animación. "No tienen nada que ver una cosa con la otra. El libro y la serie son dos verticales separados de la actividad de la DAO". El mismo día reconocían que tras "dos meses de divulgación, conversaciones con antiguos socios comerciales y consultas con asesores legales, no pudimos llegar a un acuerdo con ninguno de los titulares de derechos involucrados en la creación de los contenidos del libro".

El hecho de comprar el libro para escanearlo fue motivo de mofa, pues el libro de encontraba en Google Fotos escaneado antes de que la DAO lo adquiriera. Sin embargo, desde Spice DAO defienden que menos de un 10% del libro está escaneado y publicado online. De lo que puede encontrarse destacan su poca calidad, que está recortado e incluso borroso. Es decir, que no lo consideran un escaneo de calidad como una obra así merece.

Una organización de entusiastas

Spice DAO es una organización autónoma descentralizada, fundada por Soban "Soby" Saqib y un pequeño grupo de otros entusiastas de las criptomonedas, y controlada por titulares de criptodivisas o tokens no fungibles (NFT).

Al haber conseguido mucho más dinero del necesario para hacerse con 'Dune', que como hemos mencionado fue de 2,66 millones, el grupo podría haber devuelto el dinero, lo restante de los 12 millones obtenidos en total, como suele hacerse en muchos crowdfunding salvo que se anuncia lo contrario.

Sin embargo, el problema de la recaudación con ciertas criptomonedas son las tasas o 'gas fees', que a veces pueden superar incluso el valor de la divisa. Así, el dinero restante que tiene el grupo a día de hoy se va a emplear el proyectos futuros que surjan del interior de la organización.

Como muchas DAO, Spice DAO se organiza sobre todo por Discord. Un equipo central de cuatro personas gestiona el servidor, la tesorería y la logística del mundo real, como el almacenamiento de la biblia de Dune. Para consultar a la comunidad, utilizan encuestas con Snapshot.

Dónde está ahora ese Dune

Hay miembros de Discord que siguen creyendo que el objetivo con Dune debería ser escanear y compartir el libro tanto como sea posible antes de asumir cualquier otro proyecto. Todavía no está del todo claro lo que conllevará escanear y compartir el libro, ni cuántos de los aproximadamente 3 millones de dólares de Ethereum que le quedan a la DAO serán necesarios. El problema, a día de hoy, es que no se ha conseguido obtener una aprobación para escanearlo y distribuirlo online. Y esa y no otra era una de las razones por la que muchas personas se unieron al crowdfunding.

Los responsables de la DAO afirman que la serie de animación y la adquisición del libro físico no tienen nada que ver. Pero el primer objetivo del crowdfunding, que era el escaneo, sigue sin llegar.

Los responsables repasaban en su informe trimestral de abril que en marzo recibieron la custodia física de 'Dune' y contrataron un almacén de arte de alto nivel, que cuenta con climatización adaptada a las necesidades físicas de las obras. El almacenamiento y el seguro de la obra tiene un coste anual de unos 30.000 dólares.

Que esté allí a salvo no es mala noticia por otra parte, pues en el Discord de la DAO se ha llegado a hablar de convertir cada página del libro en NFT, para luego quemar la obra que compraron. Y las copias no abundan, precisamente (se calcula que hay unas 10), como para desecharlas de una forma tan inútil. Al no haber escaneado, la DAO ha querido mostrar la obra en convenciones de cómic este año, pero el coste iba a ser de un millón de dólares y a la comunidad le parecía mucho dinero.