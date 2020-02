Qué hace Sanzaru Games, el estudio de videojuegos VR que acaba de comprar Facebook

Facebook lleva muchos años apostando por la realidad virtual, y han hecho muchos anuncios importantes desde la compra de Oculus VR a principios de 2014.

En las últimas horas hemos conocido que han adquirido otra compañía en este campo. Se trata de Sanzaru Games, un estudio conocido por desarrollar el videojuego 'Asgard's Wrath' (título que fue nominado a los Game Critics Awards del E3 2019).

Otro estudio de videojuegos VR que compra Facebook en los últimos meses

Aunque su título más conocido es 'Asgard's Wrath', este estudio ha producido juegos para franquicias tan importantes como Marvel Studios o Sonic the Hedgehog. En ningún momento se han revelado los términos de esta adquisición o cuánto ha tenido que pagar Facebook para hacerse con esta compañía.

Mike Verdu, director de contenido en Oculus, ha sido el encargado de hacer oficial este anuncio, mediante una entrada en el blog de la compañía. Ha elogiado que se trata de un estudio que lleva muchos años enfocando su desarrollo en torno a la realidad virtual:

"Sanzaru Games fue una de las primeras compañías de desarrollo en dar estos pasos y, hace unos meses, vimos cómo el estado de los juegos con realidad virtual daba un gran salto adelante con el lanzamiento de 'Asgard's Wrath': un título que redefinió cómo es el aspecto de un juego totalmente en VR.

La "mayor parte" de los casi cien empleados de Sanzaru Games pasan a formar parte del equipo de Oculus, y Verdu asegura que su misión será "ayudarles a realizar juegos de realidad virtual ricos, inmersivos y originales".

Según Games Industry, parte de los trabajadores de Sanzaru Games tendrán que irse, ya que sus trabajos dependen de otros proyectos. Eso podría significar que este estudio podría desechar algunos de los desarrollos en los que estaban trabajando actualmente.

La adquisición de Sanzaru Games se une a la Beat Saber, otro estudio que compraron hace unos meses y que también es famoso por desarrollar videojuegos de realidad virtual (el más conocido el que da nombre a la empresa).

We're excited to announce we're joining @oculus Studios as an independently operated studio in Prague! This is a big step for us and we can't wait to push VR even further together! https://t.co/WzWLjtnN7g — Beat Games (@BeatGamesStudio) November 26, 2019

En el caso de Beat Saber, la compañía anunció que continuarían funcionando como un estudio independiente en Praga, pero ahora bajo el paraguas de Oculus Studios.

Como vemos, Facebook parece estar buscando incorporar a grandes nombres dentro del panorama de videojuegos de realidad virtual a su equipo, en un esfuerzo por atraer a los jugadores de consola y PC a Oculus.