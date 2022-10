Los responsables de Series.ly, absueltos 7 años después: la sentencia confirma que alojar enlaces no era delito

"Hace años fue noticia nacional la detención de los administradores de la conocidísima web Series.ly", explicaba el martes en Twitter David Bravo, activista y abogado experto en temas de Internet y propiedad intelectual. "La policía los calificó de 'organización criminal'. El Mundo dijo que fue un 'golpe a las descargas ilegales'. Hoy me han notificado la sentencia: todos absueltos".

Efectivamente, tal y como reconoce la sentencia, en el momento en que Series.ly alojaba enlaces sospechosos de vulnerar los derechos de propiedad intelectual, tales enlaces no eran legalmente constitutivos de delito. No sólo la ley que lo prohibía no había entrado en vigor (y nuestro ordenamiento jurídico no contempla la retroactividad de las leyes), sino que la jurisprudencia previa así lo establecía (sentencia de Sharemula en 2006, por ejemplo).

Pero, ¿qué era Series.ly? ¿Y cómo se metieron en este lío legal?

Ascenso, caída y noche en el calabozo de Series.ly

A mediados de 2014, unos jóvenes Andreu Caritg, David Tardá y Oriol Solé eran emprendedores digitales de éxito: no sólo triunfaban con su red social / web de apuntes universitarios Patatabrava.com, sino que estaban en boca de todos los aficionados españoles a series de TV gracias a su web Series.ly, una popular web dedicada a la valoración e información de series y películas, además de a facilitar su visualización online gracias a la recopilación de enlaces a plataformas de streaming sin licencia.

Su popularidad había crecido, además, tras la retirada de los enlaces de su principal competidor, SeriesYonkis. En tres años, la web se había convertido en una de las más visitadas de España, con 6 millones de usuarios registrados, picos de más de 2 millones de visitantes únicos diarios, e ingresos publicitarios de aproximadamente 638.000 euros.

Tras la aprobación, a finales de ese mismo año, de la nueva Ley de Propiedad Intelectual (que ilegalizaba por primera vez las webs que ordenasen y categorizasen enlaces aportados por los usuarios) y coincidiendo con el cierre de SeriesPepito y PelículasPepito, los propietarios de Series.ly anunciaron un cambio en el enfoque de su portal (siguiendo la estela de SeriesYonkis), procediendo a la retirada de todos los enlaces a material sin licencia.

"Nuestra actividad ha sido legal desde el primer día y así seguirá siéndolo", afirmaban entonces. Cinco meses después, Series.ly anunciaba su reconversión bajo la marca Tviso, un portal que combinaba la gestión de visionado de series con la consulta de la programación televisiva.

Sin embargo, al mes siguiente, 10 agentes de la Policía Nacional, acompañados de una secretaria judicial y una orden de registro, entraban en sus oficinas, les ordenaban ponerse contra la pared y procedían a inspeccionar documentos y material informático durante las siguientes 12 horas. Tras pasar una noche en el calabozo, fueron liberados al día siguiente.

Varios medios se hicieron eco de las detenciones cuando éstas fueron anunciadas por la Policía en un comunicado de prensa... un mes más tarde. Hasta casi un año después los tres afectados no se pronunciaron sobre los detalles de la investigación. Según declaraban en El Confidencial,

"No habíamos tenido acceso antes al sumario [...] nos acusaron de un delito contra la propiedad intelectual y de pertenencia a organización criminal, pero no nos quisieron decir quién había hecho la denuncia. Lo supimos meses después: una demanda colectiva de todas las 'majors', Sony, Paramount, Warner...", "Lo más sorprendente es que aseguraban que 'disponíamos de cuentas en entidades bancarias y en un conocido sistema de intermediación financiera'. Dicho así suena a contactos con la mafia rusa. ¿Sabes qué era? ¡Una cuenta en La Caixa y otra en PayPal! [...] Siempre hemos respetado la ley y, aún así, nos han perseguido. Ha sido muy injusto".

Hoy en día, la web de Tviso ha dejado de funcionar, y Patatabrava.com ha sido adquirida por Docsity.

Vía | El Confidencial