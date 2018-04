Roban 2 millones de dólares en criptomonedas a un YouTuber durante un streaming en directo

Con todo el auge de las criptomonedas, en los últimos años se han incrementado el número de canales en YouTube que dan consejos financieros, hacen reviews de ICOs, etc.

Es el caso de Ian Balina, un YouTuber que afirma haber sido víctima de un hackeo durante un streaming en directo. Se encontraba analizando una ICO cuando le notificaron que "alguien" había movido todos los tokens de su cartera.

En un primer momento dijo que hubo un problema eléctrico

Es un YouTuber bastante conocido dentro del mundo de las criptomonedas, con más de 116.000 subscriptores en su canal de YouTube y más de 26.000 miembros en su canal de Telegram.

Dentro del panel de comentarios en directo, un usuario le avisaba de la siguiente manera: "Ian, ¿sabes que alguien ha transferido todos los tokens de tu cuenta?. Espero que sea un movimiento controlado".

Balina siguió con el directo, sin darse cuenta de este comentario, cuando pasados 15 minutos el stream se detuvo por completo. Supuestamente, fue debido a un corte de electicidad, y Balina regresó horas más tarde para continuar con el streaming.

Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que había sido deslogueado de su cuenta en Google Sheets. Poco después, Balina reconocía en su canal de Telegram que había interrumpido el streaming debido a un hackeo.

"Necesito que me ayudéis a seguir mis fondos de las siguientes carteras de Ethereum (ETH)".

Este mismo mensaje fue publicado en su perfil de Twitter, añadiendo su correo electrónico por si alguien puede reportar alguna información acerca de este incidente: "no estoy preocupado por el dinero. He aprendido la lección, sólo me importa atrapar al hacker".

Crypto Family, I need you now more than ever. I ended today's live stream b/c I am being hacked. I'm not worried about the money. I learned my lesson. I only care about catching the hacker. Please email any information to ibalina88@gmail.com. Thank you all the support. $ETH $BTC — Ian Balina (@DiaryofaMadeMan) 16 de abril de 2018

Según podemos comprobar en Etherscan, todos los tokes de Balina fueron retirados durante el streaming en directo. El YouTuber cree que los hackers consiguieron acceder a su cuenta mediante un antiguo email de la universidad:

"Mi correo electrónico de la universidad aparece como correo de recuperación en mi Gmail. Recuerdo haber recibido un correo sobre un acceso no permitido, e intenté ponerme al día con la seguridad de mi universidad para solucionarlo. No pude resolverlo rápidamente y acabé pensando que era un email antiguo. Sigo guardando mis llaves privadas en mi cuenta de Evernote, como archivos de texto cifrados y con contraseña. Creo que fui hackeado utilizando mi correo de la universidad, y luego hackearon mi cuenta de Evernote".

Este incidente vuelve a recordarnos que debemos ultimar la seguridad en nuestros correos electrónicos y servicios online, sobre todo si los estamos utilizando para albergar nuestro capital en criptomonedas.

