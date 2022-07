Rojadirecta, condenada también en Italia: tendrá que pagar medio millón de euros a Mediaset por violar sus derechos de emisión

Hace seis años y medio, Rojadirecta, la famosa web que emitía fútbol online al margen de los titulares de derechos de emisión, cerraba por orden judicial. Comenzaba entonces un lento proceso judicial aún no finalizado, pero en el que, tras algunas aparentes victorias tempranas (acusaciones como las de organización criminal y comisión de delitos fiscales se terminaron desechando hace años), casi todo han sido reveses para la persona detrás de la web, Igor Seoane.

El pasado mes de abril se supo que se había impuesto a Seoane una pena de prisión condicional de dos años (que sólo se cumpliría si no lograba mantenerse libre de acusaciones penales durante el próximo lustro), así como el pago de medio millón de euros. Además, no se le permitirá alojar ni operar ningún sitio web durante un período de dos años. Sin embargo, el frente judicial español no era el único que tenía abierto. Y ahora han llegado noticias de una nueva sentencia desde Italia.

Mediaset ataca desde Italia, pero no logra todo lo que buscaba

Ahora, Rojadirecta ha sufrido otro revés judicial, y en este caso no ha tenido lugar en los juzgados españoles: un tribunal de Roma (Italia) ha declarado responsable a Seoane de un delito de infracción de derechos de emisión, y le ha condenado a pagar a la compañía que ostentaba dichos derechos —la italiana Mediaset, propietaria de los canales españoles Cuatro y Telecinco— un total de 529.579 euros en concepto de daños y perjuicios… y otros 24.786 en concepto de intereses y costas judiciales.

Según el tribunal, Rojadirecta puso disposición del público "de forma ilícita y sistemática" todos el material vinculado a los derechos deportivos adquiridos por Mediaset desde 2010

Mediaset, como titular de los derechos de emisión a través de su filial española, optó por presentar la demanda en Italia… pero 'jugar en casa' no se ha traducido en que la justicia haya dado la razón al gigante audiovisual en todos los aspectos incluidos en su demanda: el Tribunal de Roma no ha concedido las reclamaciones de infracción de marca y de competencia desleal, por ejemplo. Y el poco más de medio millón de euros en daños y perjuicios, aunque sin duda oneroso para Seoane, está lejos de los 29 millones que exigía Mediaset.

Estos últimos dos detalles estaban ausentes del comunicado de prensa publicado por Mediaset —que definía el dictamen del tribunal como "otro paso adelante para la defensa de los contenidos de los editores frente a la piratería online"—, y han sido revelados por TorrentFreak, quien aún no ha tenido acceso a la sentencia completa. El condenado, Igor Seoane, "ha preferido no realizar comentarios" al respecto, según TorrentFreak.