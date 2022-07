Ya se puede comprar la licencia de Windows 11 a Microsoft sin pasar por Windows 10: hemos comprobado si también se puede desde España

Ya se puede comprar una licencia de Windows 11 y descargarla directamente desde el sitio web de Microsoft, sin la necesidad de actualizar el sistema operativo desde una versión de Windows 10. Es decir, por ejemplo las personas que contruyen su propio PC desde cero (Do It Yourself) pueden ir a la web de Microsoft y hacerse con una licencia de Windows 11 directamente.

Según PCMag el cambio ya arrancó en mayo de 2022, pero pasó desapercibido para el gran público, ya que no hubo ninguna comunicación oficial lanzada por parte de la compañía de Redmond.

Los usuarios de PC que compraron un equipo nuevo desde octubre del pasado año con Windows 11 incluido ya tenían directamente esta versión del sistema operativo. Pero quienes tenían un equipo sin Windows tenían la obligación de comprar una versión de Windows 10 en Microsoft y luego actualizar a la nueva versión del SO.

En la sección de "Get Windows 11" dentro de la página de Microsoft ahora hay un nuevo icono. Donde te mencionan "¿Quieres Windows 11 en tu PC personalizado?", en la parte de abajo de la página, al lado de los iconos de minoristas de Best Buy, Dell, Amazon o Walmart, también tienes el icono de Microsoft que te lleva a una página de compra de licencias para Windows 11 Home.

Compra de Windows 11 en Microsoft

Para acceder a la compra online de Windows 11 desde la web oficial de Microsoft, tienes que entrar en esta página. Cuando accedes te pregunta si quieres seguir en el sitio de Estados Unidos o si prefieres ir al sitio de compras de España (aunque te indica que estará en lengua inglesa).

Resulta que el sitio de compras de España no funciona pero hemos probado si sería posiblehacer la adquisición desde la página de Estados Unidos (en este mundo global, muchas cosas pueden comprarse así). En este caso no es posible (o eso hemos concluido sin que Microsoft lo diga directamente), pero aún así hemos visto cómo sería el proceso de compra para cuando llegue a nuestro país.

La descarga de Windows 11 Home puede añadirse al carrito online y comprarse por 139 dólares (unos 119,99 euros), lo que no supone un aumento de precio respecto a la versión Home equivalente de Windows 10 que hasta ahora la gente podía adquirir en Microsoft para luego actualizarla a Windows 11. Para proceder con la compra, tienes que dar obligatoriamente tu cuenta de Microsoft.

En primavera ya habíamos publicado que la próxima gran actualización de Windows 11 forzará a todo el mundo a usar una cuenta de Microsoft. Si no tienes un mail de dominio outlook, tendrás que crearlo en este proceso.

Para comprar la versión Pro del sistema operativo hay que acceder a otra página de la web de Microsoft. Windows 11 Pro está disponible por 199,99 dólares (219,99 euros), el mismo precio que Windows 10 Pro. Un representante de la tienda de Microsoft ha declarado a PCMag que las descargas actuales se realizan con el número de compilación 21H2, y los usuarios deberían recibir una notificación cuando la 22H2 esté lista para su descarga.

Situación para clientes de España

Aunque desde España podemos llevar a cabo el proceso de compra dentro de la web de Estados Unidos, quisimos comprobar qué pasa si desde aquí queremos hacernos con Windows 11 directamente en la web oficial de Microsoft.

Tras introducir tu cuenta de Microsoft (proceso del que ya hemos hablado más arriba), llega el momento del pago. Se puede pagar con tarjeta de crédito, débito o PayPal. Ahora mismo, si quieres pagar con tarjeta, te pedirá una dirección de facturación de Estados Unidos, así que ese método descartado. Si pones PayPal, te permite seguir adelante con el proceso (no hemos llegado a la confirmación final de la compra, claro). Por precaución, desde Genbeta, hemos decidido mirar los "Terms of sale" o condiciones de venta para obtener más información.

En cuanto a "Disponibilidad geográfica", explican desde Microsoft que los Productos y Servicios disponibles pueden variar dependiendo de tu región o dispositivo. "Además, puede haber límites en cuanto a dónde podemos enviar los Productos o prestar los Servicios o Contenidos Digitales. Para completar tu compra, es posible que se te requiera una dirección de facturación y envío válida dentro del país o región de la tienda donde estás comprando". Lo que parece que se traduce a que sin una dirección de facturación de EEUU no vas a poder comprar aún Windows 11.