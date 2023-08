Ya se pueden descargar vídeos directamente desde 'X' (Twitter). Para sorpresa de nadie, Elon Musk ha hecho esta función de pago

Estos últimos días hemos visto un buen número de cambios en Twitter. De hecho, la cosa se ha descontrolado hasta tal punto que ahora la red social tiene nuevo nombre: X. La fantasía de Musk por dicha letra ha sido finalmente cumplida, y sus deseos de crear una 'superapp' ya están en marcha.

Aunque no todo el mundo está recibiendo con buenos ojos este cambio de nombre, la metamorfosis sigue su curso, y a pesar de algunos problemas como el fallo de seguridad ocasionado en Microsoft Edge, o la retirada de la gran X en sus oficinas de San Francisco, todo apunta a que Musk seguirá adelante con ello.

Si bien ayer hablábamos también del cambio de nombre de TweetDeck a XPro, ahora Musk ha anunciado otra característica exclusiva para los miembros de Twitter Blue. Y es que los usuarios de esta suscripción ya tienen la opción de poder descargar vídeos de la plataforma.

Verified users can now download videos if the content creator allows it pic.twitter.com/L0lGQe0iPI