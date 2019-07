Un senador de Estados Unidos plantea acabar con el scroll infinito y la autoreproducción de vídeos

La reproducción automática de YouTube y el scroll infinito están bajo el punto de mira de la 'La Ley SMART' (Social Media Addiction Reduction Technology). Más en concreto, ha sido el senador Josh Hawley, uno de los congresistas que con más ahínco ha criticado los escándalos de Facebook, el que ha puesto sobre la mesa un nuevo proyecto de ley.

En dicho proyecto se busca prohibir tanto el desplazamiento infinito en páginas como la reproducción automática de vídeos en plataformas como YouTube. Métodos que, según Hawley, están orientados a retener al usuario en la web, creando "un modelo comercial de adicción".

Se busca que las páginas no premien el tiempo que pasan los usuarios en ellas

Según leemos en The Verge, el senador afirma que con estas prácticas se pretende captar la atención del usuario mediante "trucos psicológicos" que hacen que sea más difícil mirar a otro lado.

La medida de Hawley, de llevarse a cabo, afectaría a todas las plataformas. La autoreproducción de contenido y el scroll infinito quedarían prohibidos

La medida propuesta por Hawley prohibiría a todas las grandes empresas (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etc.) que reproduzcan vídeos de forma automática, sin que el usuario haya dado su permiso explícitamente. Lo mismo aplicaría al scroll infinito que encontramos dentro de algunas páginas, en las que las páginas carga constantemente mostrando más y más contenido.

"La tecnología ha adoptado un modelo comercial de adicción. Mucha de la innovación está diseñada para captar más atención mediante trucos psicológicos que hacen que sea difícil mirar hacia otro lado. Esta legislación pondrá fin a eso y alentará la verdadera innovación de las empresas tecnológicas".

Del mismo modo, con el proyecto de ley se buscaría prohibir que las páginas web recompensen al usuario por pasar más tiempo dentro de ellas. Así, se requeriría que las redes sociales permitieran a los usuarios establecer límites de uso (actualmente iOS y Android permiten esto, pero son funciones independientes a las propias apps, que tan solo nos muestran el tiempo que pasamos en ellas).

El proyecto de ley queda puesto sobre la mesa, por lo que no deja de ser una propuesta que puede cumplirse o no. No obstante, vistas las medidas que la FTC está tomando contra compañías como Facebook y demás redes sociales, no sería descabellado que se acabase aprobando.

