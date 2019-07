El cofundador de Facebook que llamó a desmantelar la red social ayuda a la FTC en la investigación antimonopolio

Chris Hughes, cofundador de Facebook y uno de sus más destacados críticos, está participando activamente en la investigación antimonopolio anunciada esta misma semana por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que afecta a la compañía de Mark Zuckerberg, pero también a otras grandes compañías tecnológicas estadounidenses como Google, Apple o Amazon.

De acuerdo con las informaciones publicadas por The New York Times y The Washington Post, Hughes está asesorando a dos destacados académicos antimonopolio. Además, habría mantenido reuniones con la FTC para discutir sobre la investigación a Facebook.

Chris Hughes, cofundador de Facebook, tildó como "monopolio" a la compañía que ayudó a fundar en 2004

La investigación iniciada tiene como principal objetivo evaluar las condiciones competitivas en el mercado en el que estas compañías se mueven para, en última instancia, tomar medidas que puedan garantizar que los ciudadanos tienen acceso a mercados libres en los que las empresas compiten en igualdad de condiciones.

En el caso de encontrar una situación de monopolio, se podría desmantelar la actual estructura de la empresa, iniciativa por la que abogó el propio Hughes recientemente en un artículo de opinión.

"Es hora de romper Facebook"

El cofundador de Facebook, a lo largo de un amplio texto publicado en The New York Times, aseguró que debería revertirse la adquisición de WhatsApp e Instagram por parte de Facebook para favorecer la competencia en el mercado de las plataformas de mensajería y redes sociales.

La participación de Chris Hughes podría resultar decisiva en la decisión que se tomase respecto a Facebook y su futuro

En el texto llegaba a decir de Mark Zuckerberg que era una persona "buena y amable", aunque tenía una influencia asombrosa. "Mucho mayor que la de cualquier otra persona en el sector privado o en el Gobierno", llegaba a decir. Añadía, además, que su enfoque en el crecimiento de la compañía, de Facebook, "lo llevó a sacrificar la seguridad y la civismo por clics".

En un punto del artículo de opinión, llegaba a calificar a Facebook de monopolio señalándose a sí mismo como parte responsable. "Estoy decepcionado conmigo mismo y con el primer equipo de Facebook por no pensar más en cómo el algoritmo de la alimentación de noticias podría cambiar nuestra cultura, influir en las elecciones y empoderar a los líderes nacionalistas", escribía.

Una participación decisiva para el futuro de Facebook

La participación de Chris Hughes podría resultar decisiva en la decisión que se tomase respecto a Facebook y su futuro. Según The Washington Post, los dos académicos a los que ayuda pretenden argumentar a favor de la desmembración de Facebook en pequeñas partes basándose en la compra de WhatsApp e Instagram como clave. De acuerdo con su argumentación, coincidente con la de Hughes, estas adquisiciones rompieron las normas antimonopolio.

Sostienen que gracias a tener en sus manos el control de WhatsApp e Instagram, Facebook acabó con la competencia que tenía y se encumbró en una posición monopolística. No obstante, no resultará sencillo, porque como explican en The Verge, estas dos personas tendrían que probar que la intención de Facebook con las adquisiciones era acabar con las amenazas futuras en su mercado.

La compañía se defiende, a través de uno de sus ejecutivos, justificando las compras como "inversiones en innovación". Facebook no ha querido comentar ni con The New York Times ni con The Washington Post las informaciones sobre la colaboración de Hughes en la investigación antimonopolio.