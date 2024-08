El SEPE necesita personal para trabajar en colegios para el nuevo curso: así puedes aspirar a las ofertas en su web

El inicio de curso ya se acerca en diferentes ámbitos educativos, desde infantil hasta la propia universidad. Esto hace que se tenga que actualizar las plantillas con nuevas incorporaciones para las muchas tareas que se tienen que desarrollar en estas instalaciones. Son muchas las plataformas que existen para la búsqueda activa de empleo, pero sin duda una de las más importantes es la del propio SEPE.

El Servicio Público de Empleo Estatal pone a disposición de todos los desempleados una plataforma llamada 'Empléate' donde se agrupan miles de ofertas laborales. Y lo mejor de todo es que en muchas de estas no hace falta tener experiencia ni tampoco oposición.

El SEPE cuenta con una web para la búsqueda activa de empleo

Pero si estás pensando que estas ofertas son solo para captar nuevos profesores, la realidad es que estas son las menos ofertas que encontramos. Principalmente, porque los colegios públicos deben contratar a través de una bolsa de empleo, y los colegios privados tienen sus propios procesos de selección. Pero si que hay otros puestos que se cubren de esta manera, como el de limpieza o cocina.

Para poder acceder a una de las muchas ofertas de empleo que hay disponibles durante estas últimas semanas por la apertura de los coles, simplemente hay que entrar en la web pública 'Empléate', y empezar a buscar introduciendo diferentes palabras clave. El buscador admite diferentes términos como por ejemplo 'Colegio, Madrid'. En ese momento se verás ofertas de profesor, limpieza, cocineros e incluso pediatras o personal de enfermería.

A partir de ahí te va a salir una amplia lista que vas a poder filtrar con una de las muchas opciones que se muestran en su lateral. Aquí se va a poder conseguir ver aquellas ofertas que no requieren de ninguna experiencia profesional previa. Si bien, no recomendamos filtrar por salario, ya que algo negativo de esta web es que muchos anunciantes no establecen el salario de sus ofertas.

Para poder inscribirte a la oferta, simplemente deberás pulsar en la que te interesa y seleccionar el botón 'Inscribirse'. Tras registrarte, se pedirá que subas tu CV con la información básica para que comience el proceso de selección. Y aunque se trata una web pública, también tenemos la opción de que no nos cojan en el puesto solicitado, teniendo que volver a empezar de nuevo. Por eso, no tengas miedo a inscribirte en diferentes ofertas diferentes.

