Skype añade un editor de código en tiempo real a sus videollamadas para entrevistar programadores

Microsoft ha añadido una nueva y sumamente interesante función a Skype. El servicio de videollamadas ahora contiene un editor de código integrado que permite a los participantes de una conversación ejecutar su código en vivo directamente desde la aplicación.

Lo han bautizado "Interviews on Skype" (entrevistas en Skype), pues está pensado especialmente para que se pueda entrevistar a programadores de forma remota e interactiva probando sus habilidades en tiempo real.

La función se encuentra en fase preliminar y puede ser probada desde la web de Skype.com. No necesitas siquiera tener cuenta de Skype o iniciar sesión para iniciar una de estas entrevistas. Solo tienes que ir a Skype.com/interviews y hacer click en el botón para iniciar una entrevista.

Puedes compartir el enlace de la entrevista con quien lo desees para que se una, y desde la siguiente pantalla puedes iniciar sesión con tu cuenta de Skype o simplemente entrar con un nombre de invitado.

Puedes acceder a las entrevistas desde tu navegador (Microsoft advierte que solo Chrome y Edge son compatibles), y de momento funciona únicamente en inglés. El editor soporta 7 lenguajes de programación: C, C++, C#, Java, JavaScript, Python, y Ruby. Además es capaz de resaltar la sintaxis del código.

Vía | Skype

