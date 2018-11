Smartick ofrece a profesores una plataforma gratuita de recursos sobre matemáticas

Smartick, la plataforma de aprendizaje de matemáticas online, ha lanzado una plataforma gratuita destinada a profesores, frente a los niños de 4 a 14 años, que suelen ser el cliente habitual del método que ofrecen para mejorar las notas de matemáticas dedicando 15 minutos al día. En su nueva web, que requiere registro por parte de los profesores, se encuentran todos los recursos nuevos.

Entre ellos, se encuentran tutoriales interactivos, disponibles en español e inglés, con los que mejorar la enseñanza de aritmética, geometría y álgebra, actividades para que los alumnos practiquen después de hacer los distintos tutoriales, así como ideas para que las clases logren de mejor forma su cometido y motiven más.

La importancia de los recursos gratuitos en Internet

Plataformas de este tipo son interesantes por varios motivos. En primer lugar porque cualquier profesor puede acceder a recursos en principio innovadores que ya están ayudando a los alumnos usuarios de la plataforma. Eso hace que incluso alumnos que no usan esta u otras plataformas se puedan beneficiar de las novedades que van llegando desde distintos frentes, es decir, la educación extraescolar se democratiza más, incluso dentro del aula.

La docencia no es una tarea fácil, y muchas veces no hay tiempo para dedicar a la investigación. Otras no se cree necesaria la renovación, porque con los métodos empleados los alumnos salen adelante, sin embargo, como en cualquier sector, ideas o nuevos puntos de vista pueden ayudar a mejorar los ya buenos resultados

Otras alternativas

Internet es gigante y hay recursos prácticamente ilimitado entre webs, aplicaciones y vídeos de canales en YouTube para aprender o mejorar en cualquier material. Por ejemplo, para mejorar en escritura o trazado hay canales como Lunacreciente, que en su momento recomendamos junto a más portales y webs para repasar o mejorar el nivel de los niños.

Khan Academy, una organización sin ánimo de lucro, también es muy reconocida por la labor que hace ofreciendo de forma gratuita aprendizaje en matémáticas, computación, Economía y finanzas, etc. UNED Abierta también ofrece muchos grupos gratuitos que pueden ayudar a mejorar el nivel de profesores y más público interesado de forma gratuita. Por último, Tutellus cuenta con más de 100.000 cursos en vídeo destinados a alumnos y profesores de materias muy diversas.