Spotify está probando nuevas funciones: 30 minutos gratis de música offline al día para no-suscriptores, episodios favoritos…

La plataforma de streaming musical más popular del mundo (300 millones de usuarios) ha estado probando nuevas funcionalidades en secreto antes de decidir si incorporarlas o no a su plataforma.

Pero Jane Manchun Wong, una blogger famosa por aplicar tecnología inversa a las aplicaciones más populares en busca de esta clase de funcionalidades ocultas, ha publicado en estos días en qué está trabajando Spotify. Y viene cargado de novedades:

Una de las grandes novedades de esta tanda de cambios podría ser otorgar la oportunidad a los usuarios gratuitos de escuchar música sin conexión durante 30 minutos al día.

Actualmente, la música sin conexión en Spotify es una opción reservada a los suscriptores de pago, mientras que los usuarios gratuitos necesitan hacer uso del Wi-Fi o de su conexión móvil.

En la sección "Tu biblioteca", el usuario de Spotify puede guardar sus canciones, playlists, artistas y álbumes favoritos, así como, desde hace un tiempo, sus podcasts.

Sin embargo, no había forma de guardar únicamente un episodio concreto de un podcast que nos hubiera gustado especialmente. Eso cambiará a partir de ahora, con el lanzamiento de la función "Tus episodios".

Pero estas no han sido las únicas funcionalidades en pruebas desveladas. Hay más:

Spotify is working on “Auto-refresh” for playlists,



noting when enabled, the playlist will automatically refresh w/ new songs pic.twitter.com/n9LoLWBPbo