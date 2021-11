Spotify también quiere ser como TikTok y está probando un feed de vídeos verticales para descubrir música nueva

Spotify constantemente está probando nuevas funciones y formas de ofrecer el contenido a los usuarios. Una de las más recientes es un experimento en la versión beta de Spotify para iOS que recordará rápidamente al feed de vídeos verticales de TikTok.

La función fue descubierta por primera vez por Chris Messina, que mostró un vídeo en su cuenta de Twitter en el que podemos ver un nuevo botón en el panel inferior de la aplicación llamado "Discover", uno que al tocar te lleva directo a un feed de vídeo con diferentes canciones.

Al mismo estilo de TikTok o los Reels de Instagram, podemos tocar el corazón para darle un 'Me gusta' a la canción y guardarla en nuestra biblioteca de Spotify. También nos podemos mover entre vídeos simplemente deslizando hacia arriba para ver el siguiente, o hacia abajo para volver al anterior.

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl