Toca agradecer a Adele que Spotify ya no tenga la molesta necesidad de reproducir todos los discos en aleatorio por defecto

Si hay dos cosas ciertas en esta vida que muchos hemos experimentado es que, primero, la música es importante; y segundo, la reproducción aleatoria de Spotify deja bastante que desear. Y sin embargo, cuando abrimos cualquier álbum en la app y tocamos el botón de "play", por alguna razón que solo en Spotify entienden, el disco se empieza a reproducir de forma aleatoria.

Pues no más, y parece que eso se lo tenemos que agradecer a Adele, la artista británica que acaba de sacar tu cuarto disco titulado '30', le ha agradecido a Spotify por "escucharla", pero no cantando, sino pidiendo que se respetara el orden de las canciones tal y cómo lo planean los artistas.

El orden importa y el shuffle sigue ahí, pero no por defecto

Adele escribió desde su cuenta de Twitter que la única petición que tenía en la constantemente cambiante industria de la música era esta: "No creamos álbumes con tanto cuidado y reflexión en nuestro listado de canciones sin ninguna razón. Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deben ser escuchadas tal y como pretendemos. Gracias Spotify por escuchar".

Anything for you 🙏✨ — Spotify (@Spotify) November 21, 2021

Desde el Twitter de Spotify aprovecharon el momento para responderle que "harían cualquier cosa por ella". Pues, gracias Adele, porque aparentemente hasta ahora nadie se había quejado suficiente, o simplemente es que se acumularon las quejas y la de Adele colmó el vaso.

El botón de reproducción aleatoria o "shuffle" no se va a ir a ningún lado, simplemente está abajo, opcional, como debería. Esto puede no ser una molestia para mucha gente a la que le da igual la producción e intención artística de un disco en su totalidad, pero no para algunos fans intensos (entre los que me incluyo) que han tenido que "sufrir" con ese botón de play en aleatorio por defecto por años. No es difícil pensar que es incluso más importante para los propios artistas.

Para poder escuchar un disco en el orden correcto en Spotify había que hacer doble click o tocar la primera canción. Hasta ahora, tocar ese botón de reproducción verde y llamativo comenzaba el disco por donde le venía en gana, y como suele pasar con el shuffle de Spotify, a veces ni siquiera reproducía el disco completo antes de comenzar a repetir canciones, porque así de bueno es el modo aleatorio en la plataforma.