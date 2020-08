Star será la nueva plataforma de streaming de Disney para distribuir internacionalmente ese contenido que no entra en Disney+

Cuando Disney+ aterrizó en España hace poco más de cuatro meses, lo hizo como uno de los mejores lanzamientos de plataformas en streaming, siempre que seas muy fan de Star Wars, Marvel y los clásicos de Disney, porque en caso contrario, el catálogo se nos queda bastante corto.

Mucho del contenido "adulto" o no tan orientado al consumo de toda la familia como es el que encontramos en Disney+ se quedó fuera de esta oferta, y no porque a la empresa no le sobre, pues son dueñas de canales como ABC, FX y Freeform, y productoras como "la antigua FOX" Searchlight y 20th Century Studios. Así que para todo eso se van a crear un nuevo servicio y su nombre es Star.

Star ¿el Hulu fuera de Estados Unidos?

Star se plantea como la nueva plataforma de distribución de contenido internacional de Disney, y está pensada para lanzarse fuera de EEUU en el 2021, aunque de momento no sabemos si estaría llegando a España.

Lo que sí parece es que Star dejaría a Hulu fuera de los planes de traer esa plataforma a otros países. El mismo Bob Chapek, CEO de la empresa que en febrero confirmaba los planes de lanzar Hulu fuera de Estados Unidos, ahora dice que Hulu simplemente no es una marca reconocida de forma internacional.

Otra diferencia básica entre Hulu y Star es que este último solo tendrá contenido propiedad de Disney, mientras Hulu agrega contenido licenciado. Tampoco se ha definido si Star reemplazará por completo a Hulu y no solo fuera del país norteamericano.

En cuanto a la oferta de entretenimiento general a nivel internacional, queremos reflejar nuestra exitosa estrategia de Disney Plus utilizando la misma plataforma técnica de Disney Plus, introduciendo contenidos que ya poseemos y distribuyéndolos bajo una marca internacional de éxito que también poseemos, que es, por supuesto, Star.

Star no es una marca nueva, es el nombre del conglomerado indio que posee la compañía, de ahí que hablen de reconocimiento internacional. Disney está en una fase de experimentación con el mercado del streaming, y el más claro ejemplo de esto es el reciente anuncio del estreno de Mulan en Disney+.