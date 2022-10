Un streamer infecta un PC con un virus mientras hacía un directo ante más de 60.000 usuarios: qué es 'Monoxide'

A nadie le gustaría infectar su PC con un virus, y menos delante de miles de personas, teniendo el riesgo de exponer toda tu información. El creador de contenido IShowSpeed nos ha hecho una breve representación de ello en uno de sus últimos directos a través de todo un espectáculo de luces y color en su PC.

El youtuber realizó un directo hace unos días en la plataforma, y justo antes de finalizar, abrió un archivo sospechoso en 'su equipo'. Tras varias advertencias, el escritorio se volvió completamente loco, corrompiendo toda su interfaz y con múltiples errores. Como último recurso, no dudó incluso de llamar a la policía ante toda desesperación, esperando a que todo se resolviera.

Ignorar las advertencias de tu sistema no suele ser bueno

IShowSpeed es muy conocido en Internet. Se dedica al entretenimiento, y entre sus vídeos más destacados está aquel en el que prende fuego a su habitación encendiendo un petardo en la cabeza de un muñeco de Pikachu. A lo largo de estos años ha demostrado no tener límite, siempre enfocando sus directos y contenido al humor.

IShowSpeed’s PC got hacked live on stream pic.twitter.com/FM9reXk4yC — Dexerto (@Dexerto) October 6, 2022

En uno de sus últimos directos vemos cómo el ordenador queda infectado tras ejecutar un archivo. Ignorando todas las advertencias del sistema operativo, decide seguir adelante, comprometiendo la integridad del equipo, todo mientras estaba retransmitiendo para miles de personas.

El malware, conocido como 'Monoxide.exe', es muy interesante, ya que se trata de un troyano escrito en C que afecta a los elementos gráficos de la interfaz, manipulándolos en tiempo real. Además, también se encarga de eliminar todos los archivos del sistema y sobrescribir el registro de arranque principal. El resultado es una retahíla de bugs gráficos y caos total, seguido de la apertura de aplicaciones de forma aleatoria. Eso sí, no se trata de un bucle, y tras un tiempo, cesa. Originalmente fue diseñado para Windows XP.

El creador de contenido asegura en el vídeo de que no se trata de una broma, pero existen varias razones por las que se puede pensar que todo es un montaje. Con esto queremos decir que, sí, el virus es real, pero todo indica a que no se está ejecutando en su PC. La primera y más evidente es que, si el incidente adquiere tal magnitud, la retransmisión probablemente hubiera cortado de manera inminente. Además, la sobreactuación tampoco ayuda, algo que siempre ha utilizado como vía de humor en sus vídeos. Además el escritorio de su sistema está prácticamente sin iconos ni aplicaciones, algo a lo que no acostumbra el streamer, pues siempre está plagado de programas.

El hecho de que esta inocente broma no sea real es algo que no le importa a sus seguidores, pues suelen estar acostumbrados a este tipo de vídeos. Además, este creador de contenido es alguien que a través de estos gags suele hacerse viral en plataformas tales como TikTok o Instagram.