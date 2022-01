Aunque te estén llamando desde el número del Santander o del BBVA, podrías estar hablando con estafadores: así los suplantan

Ya hemos hablado en otras ocasiones de estafas basadas en la suplantación de la identidad de un banco recurriendo a técnicas de spoofing de mensajes SMS, que logran la hazaña de enviarnos mensajes que se muestran en el mismo hilo que los legítimos de nuestra entidad bancaria, logrando así convencer a muchos usuarios confiados para que cedan sus datos personales.

Pero los estafadores siempre están innovando, y algunos han llevado su destreza para la estafa bancaria a otro nivel. El catedrático de computación J.J. Merelo relataba hace unas horas en Twitter un caso que él mismo acababa de sufrir, un "intento de fraude con un nivel de sofisticación considerable". Los pasos son los siguientes:

"Y ahí está el fraude. En ese momento me olí algo raro… lo dije e inmediatamente me colgó. […] Por si acaso no lo tenéis claro: LOS BANCOS NO LLAMAN PARA PEDIRTE CÓDIGOS ENVIADOS".