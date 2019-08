Telegram lanzará su criptomoneda y blockchain antes del 31 de octubre, según The New York Times

A finales de diciembre nos hacíamos eco de la intención por parte de Telegram de lanzar una plataforma blockchain y criptodivisa propias. TON (Telegram Open Network), el blockchain de Telegram, contaría con ciertas ventajas frente al bitcoin, aunque el proyecto se cancelaba después de haber recaudado 1.700 millones de dólares.

No obstante, según The New York Times, Telegram ha vuelto a reactivar el proyecto con el fin de no perder la inversión inicial, estando todo preparado para su lanzamiento el próximo 31 de octubre.

Todo listo para el lanzamiento de TON y Gram

Según un documento al que The New York Times asegura haber tenido acceso, la condición para no perder la inversión en el proyecto era poner en marcha la criptomoneda y el blockchain antes del día 31 de octubre. Pese a que el proyecto parecía abandonado, la cláusula sería la principal responsable de que, finalmente, el trabajo de Telegram vea la luz.

El principal objetivo con la criptomoneda de Telegram sería lograr transferencias más rápidas, cualesquiera sean los dos puntos del mundo en el que se encuentren los usuarios

El lanzamiento de la criptomoneda y cadena de bloques de Telegram sería accesible para sus más de 200 millones de usuarios, que tendrían acceso a un nuevo monedero digital para los Gram, nombre que recibe la criptodisiva protagonista en este asunto. El principal objetivo con Gram, según inversores anónimos, es ser una moneda enfocada a realizar transferencias rápidas.

Como leemos en Xataka, la criptomoneda de Telegram guarda similitudes con Libra, la criptomoneda de Facebook, en tanto en cuanto su mecánica, que gira entorno a una aplicación y una red social. Por el lado contrario, Gram tendrá una valoración volátil al igual que el bitcoin, algo que dificultará que se convierta en un depósito de valor.

En su lanzamiento previsto para antes del 31 de octubre, se pondrán en circulación 2,89 Grams, el equivalente a los 1.700 dólares de inversión de los que dispone Telegram.