Ten cuidado al hacer tu familia de Twitter: te piden muchos permisos peligrosos

Las redes sociales van de la mano de tendencias. Una aplicación se pone de moda y muchos quieren utilizarla. Una de las más utilizadas que probablemente hayas visto estos días entre tus contactos es esa que nos puede crear nuestro árbol genealógico dentro de Twitter. Ahora bien, si miras la lista de permisos que hay que entregarle, igual te lo piensas dos veces antes de querer acceder a esa información.

El usuario @BrunoLouviers se ha dado cuenta de la larga lista de informaciones y concesiones que uno tiene que regalar para conocer algo tan banal como quién es su árbol genealógico tuitero.

Hemos comprobado lo que dice el usuario y tiene razón. Roun’ Yean Fun!, que es la firma que ha creado este programa, indica que, para que puedas conocer quién es tu familia tuitera debes dar estos permisos a la aplicación, la cual podrá;

Por otro lado, otro usuario, @jeffistyping, afirma que esta app utiliza su acceso a la API para seguir una cuenta desde la cuenta de los usuarios que le han dado los mencionados permisos y lo silencian sin que este se de cuenta.

if you did the "twitter family tree" thing that's going around, you should probably revoke access to the app and report it



They use their API access to follow an account from your account and mute it so you don't notice