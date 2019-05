The North Face ha intentado aprovecharse de la Wikipedia para posicionar mejor en Google Imágenes, pero le ha salido mal

The North Face, la conocida marca de ropa, ha intentado ^^aprovecharse del poder de posicionamiento de la Wikipedia en la búsqueda de imágenes de Google reemplazando fotos de la enciclopedia más famosa de Internet por otras en las que aparecían sus productos**. La acción, reconocida abiertamente, forma parte de una campaña publicitaria de la compañía con la agencia Leo Burnett Tailor Made.

Decimos ha intentado, pero realmente hay pruebas de que ha conseguido temporalmente lo que pretendía, lo que ocurre es que desde Wikipedia han actuado con celeridad y ha eliminado las fotos que cambiaron, con incluso alguna broma, como ahora veremos. The North Face ha promocionado la campaña mediante este "peculiar" vídeo en el que muestran, sin complejos, todos los pasos que han realizado.

Desde su cuenta de Twitter, Wikipedia se ha mostrado enormemente crítica con las prácticas de reemplazo de imágenes de las que The North Face ha presumido en su vídeo, afirmando estar "decepcionados al descubrir que The North Face y Leo Burnett manipularon sin ética la Wikipedia". Además, acusan de poner en riesgo la confianza de sus usuarios en la misión por un truco rápido para los usuarios. Liam Wyatt, coordinador de Wikimedia en la Unión Europea, afirma que las cuentas que han subido las imágenes han sido denunciadas por violar los Términos de Uso.

Yesterday, we were disappointed to learn that @thenorthface and @LeoBurnett unethically manipulated Wikipedia. They have risked your trust in our mission for a short-lived consumer stunt. 1/ https://t.co/aIl5XEkS3z

Al principio se pensaba que de algún modo se trataba de una campaña por la que la Wikipedia había cobrado, pero dejan muy claro que Wikipedia y Wikimedia no han colaborado en esto, en contraste con lo que The North Face ha anunciado de forma falsa y engañosa.

La respuesta de The North Face, como vemos en otro tuit, ha sido pedir perdón por cómo la acción ha sido inconsistente con los principios de la Wikipedia. "De forma inmediata, hemos acabado la campaña, y de ahora en adelante, nos compremetemos a asegurarnos de que nuestros equipos y vendedores están mejor entrenados respecto a las política del sitio".

"The biggest obstacle of the campaign was to update the photos without attracting attention of Wikipedia moderators." Volunteers quickly found and took down all 12 photos, or, amusingly, let them stay but cropped out the North Face logo. pic.twitter.com/sRKljYI4GK