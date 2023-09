Trabajo impone una multa millonaria a las Big Four tras comprobar que no respetaban la legislación laboral

En enero de este año el Ministerio de Trabajo en España inició una macroinspección contra las conocidas como Big Four. Cuatro grandes consultoras a las que cuáles pusieron en duda el cumplimiento de las jornadas laborales y también el registro de las horas extra que realizaban los empleados. Ahora, el Ministerio ha concluido las investigaciones contra Deloitte, PwC, KPMG e EY notificando las sanciones que va a establecer (aunque no sean firmes).

Y es como era de esperar, las sospechas de Trabajo parece que se han terminado cumpliendo con las cuatro consultoras donde se han detectado diversas infracciones. La sanción impuesta por toda estas suman a día de hoy la cifra de 1,4 millones de euros. Una cifra que sin duda puede llegar a imponer a cualquiera de nosotros pero que a estas empresas multimillonarias no les hace mucho daño.

1,4 millones de euros a las Big Four en España

Estos 1,4 millones de euros en sanciones se basan principalmente en cuotas de la Seguridad Social que no han sido abonadas así como con no contar con el registro de horas extra que es obligatorio para cualquier empresa desde 2019. Si bien, esto es algo que todavía está abierto a poder ir en aumento tal y como han informado fuentes de la inspección a CincoDías.

Toda esta investigación comenzó ya en el año 2022 de oficio, cuando el ministerio arrancó con la recopilación de documentación de control de la plantilla. Pero todo acabó con una auténtica redada en las sedes de estas empresas de Madrid, aunque no fue sencillo recopilar toda la información. Ahora se puede afirmar que efectivamente nadie firmaba el registro horario.

Y decimos que no fue una tarea sencilla porque no se ofreció acceso a los archivos informatizados para el SEPE algo que ya conlleva una gran sanción por obstaculizar la investigación. Pero al menos, de esa "redada" salió como resultado que ya sí se estén registrando las horas de los trabajadores.

Aunque la sanción más importante se la lleva la empresa por no abonar las cuotas a la Seguridad Social que no habían sido abonadas. Pero con esto cerramos una de las grandes polémicas que ha existido en el sector al acordarse también entre representantes de los trabajadores y la patronal un salario de entrada acorde a la facturación millonaria de la empresa. Pero a las Big Four les sigue sin convencer que haya un sueldo base porque su actividad laboral depende de picos de producción. Y esto quiere decir que habrá meses que se trabaje más y otros que se trabaje menos. Y un sueldo fijo a ellos no les interesa.

Y es en estas horas extras, que en algunos casos querían que llegase a las 12 horas diarias, donde se encontraban las Big Four siendo acusadas de explotación laboral. Pero efectivamente, en este caso tenemos un resultado positivo para los trabajadores al ver como han recibido una sanción millonaria y que han implementado esos sistemas que antes se echaban tanto de menos.

Imágenes | Sean Pollock Clay LeConey

En Genbeta | Los trabajadores jóvenes son la generación a la que menos les importa el salario. Pero valoran mucho otras cosas de una empresa