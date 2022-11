Tumblr, en ascenso desde que Musk llegó a Twitter, anuncia que sus usuarios podrán intercomunicarse con los de Mastodon

Ya hemos hablado varias veces en estos últimos días sobre Mastodon y las particularidades de su funcionamiento descentralizado, y hemos mencionado que se inserta, a su vez, en otra red descentralizada aún mayor, llamada 'el Fediverso', en el que, además de alternativas de Twitter encontraremos diversas plataformas que ofrecen su propia alternativa descentralizada a Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, etc.

La tecnología que hace posible la intercomunicación entre todos estos servicios (de tal modo que podemos mencionar a un usuario de Pixelfed -el Instagram del Fediverso- desde nuestra cuenta de Mastodon, y recibir la notificación de su respuesta) se denomina ActivityPub: es un protocolo abierto, lanzado en 2018 (antes, el Fediverso se basaba en una tecnología similar llamada OStatus)...

... y desarrollado por el Grupo de Trabajo de Web Social del W3C, el consorcio que aprueba los estándares de la WWW, como el propio lenguaje HTML o el protocolo HTTP.

El asunto es que nada impide que ActivityPub sea adoptado por plataformas online privativas. Elon Musk, si quisiera, podría hacer su plataforma interoperable con el Fediverso, sin ir más lejos. Parece difícil ver qué ganaría Musk con ello, pero otros servicios online han empezado a ver las ventajas tecnológicas (o, como mínimo, mediáticas) de sumarse al Fediverso.

Y así, hoy nos enteramos de que Tumblr, una plataforma de [micro]blogs en decadencia tras haber prohibido el contenido para mayores de 18 años, y desde 2019 en propiedad de Automattic (los desarrolladores de WordPress), tiene previsto agregar ActivityPub para interconectarse con Mastodon y compañía.

Nos enterábamos de ello ayer, por un tuit de su CEO, Matt Mullenweg, en el que contestaba a un usuario desesperado por llevar 7 horas intentando instalar sin éxito su propia instancia de Mastodon:

Come to @tumblr. We'll add activitypub for interconnect. Don't stress.