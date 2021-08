Twitch especificará qué contenidos han motivado la suspensión de una cuenta cuando suceda

En ocasiones los cradores de contenidos de Twitch y sus seguidores se encuentran con la desagradable situación en la que una transmisión se suspende. Y no siempre saben el motivo, ya que hablamos de contenidos que se retransmiten en directo y de interacciones con terceras personas que pueden haber hecho algo que al creador de contenido se le ha escapado y que ha llevado a este bloqueo.

Desde ahora, Twitch informará de qué contenido en concreto ha llevado a la suspensión de una cuenta. Concretamente, a partir de hoy, las notificaciones de aplicación de la ley enviadas a los usuarios suspendidos incluirán el nombre del contenido y la fecha de la infracción para garantizar que los "tengan una mayor claridad sobre qué contenido" no está aceptado.

🛡️ As of today, enforcement notifications sent to suspended users will include the name of the content and the date of the violation to ensure they have better clarity about what content is being actioned on. pic.twitter.com/aAnrdEZoyi