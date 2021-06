Ibai Llanos ha sido baneado en Twitch por tercera vez y la causa ha sido "totalmente externa": el riesgo de invitar a terceros

"Noooo", gritó Ibai Llanos en un directo de su canal de Twitch este fin de semana. Lo hacía tras presenciar cómo uno de los participantes en la batalla de gallos que retransmitía hacía un calvo. Es decir, mostró su trasero durante una de las rimas. Tanto el propio streamer como parte de los presentes allí se dieron cuenta de los que estaba por venir: el baneo.

Y da lo mismo que Llanos sea probablemente el rostro más reconocido de la plataforma en España y en parte del resto del mundo. Da igual que sus directos rompan récords y acumules miles y miles de espectadores, si no millones. Las normas también se le aplican a él, en este caso a su canal, aunque el culo lo enseñase otro. Porque la plataforma de Amazon entiende que es su responsabilidad, como lo fue de Neymar retransmitir con la música de FIFA 21 de fondo.

"Tened cuidado con quién invitáis a vuestros canales"

Ibai, tras conocer la materialización del esperado baneo, explicaba él mismo en su canal de Twitter lo sucedido: "Durante las batallas del finde uno de los chavales enseñó el culo en una rima de calvos. Grité desesperadamente un 'NOOOO' mientras se daba la vuelta pero no pude evitarlo". El resultado, al margen del veto en sí, es que ha tenido que aplazar una entrevista al cantante argentino de cumbia L-Gante.

El problema para él, no obstante, va más allá: "No hay contexto que valga, la gente tiene el poder de banearos en Twitch si les sale de los cojones". El streamer asegura que las tres veces que ha sido baneado, contando está, ha sido por "cosas totalmente externas" a él. No tenía en ella una responsabilidad directa, las acciones que propiciaron el castigo de la plataforma fueron de terceros. Por eso, advierte: "Tened cuidado con quién invitáis a vuestros canales. Esto es la jungla".

Las directrices de la comunidad de Twitch señala que restringen "contenido que involucre desnudez o sea de naturaleza sexual", como podría considerarse este caso. De hecho, en la sección dedicada a la desnudez y el atuendo, indican que no permiten que los streamers estén completa o parcialmente desnudos, "incluida la exhibición de genitales o nalgas". Y las nalgas del rapero se vieron en pantalla. Y no hay excepción que valga, ni que la situación la provoque un tercero ni que pudiese darse, en otros casos, con fines educacionales, científicos, artísticos, periodísticos o académicos.

Se da la circunstancia de que Twitch sí permite mostrar otras partes del cuerpo de las personas, con excepciones como que quienes se presentan como mujeres deben cubrir sus pezones, y que recientemente ha creado una categoría para las retransmisiones conocidas como Hot Tub. Un tipo de directos en el que aparecen streamers en trajes de baño "en situaciones contextualmente apropiadas", dice la plataforma, como en una bañera de hidromasaje. Contenido que podría ser visto como sexualmente sugestivo, pero que está permitido.