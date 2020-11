Neymar, baneado en Twitch tras retransmitir con la música del 'FIFA 21' de fondo

No hace demasiado tiempo que Neymar, el astro futbolístico del Paris Saint-Germain y la selección brasileña, se estrenó en Twitch y ya ha sido baneado. Según StreamBans, una web que se dedica a monitorizar estas suspensiones, el baneo se produjo hace unas 17 horas en el momento de publicar este artículo.

Neymar Jr., que en apenas cuatro semanas se ha convertido en una de las estrellas de la plataforma propiedad de Amazon, no puede transmitir y la razón de la suspensión de su cuenta no se conoce. "Lo sentimos. A no ser que tengas una máquina del tiempo, ese contenido no está disponible", reza un mensaje si tratamos de acceder a su perfil de Twitch.

En Twitch, Neymar Jr. ha pasado de ser una estrella súbita a una estrella fugaz

Retransmitía con la música del videojuego 'FIFA 21' de fondo

Pese a que se desconocen las razones por las que el futbolista ha sido suspendido en Twitch, teniendo en cuenta la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA) de Estados Unidos y las normas de Twitch no pocos dan por hecho que el motivo ha sido emitir con la música del videojuego FIFA 21 de fondo.

'FIFA 21' incluye una opción que permite apagar la música de fondo para evitar situaciones similares a la que habría podido sufrir Neymar

Precisamente para evitar situaciones como esta, ese clásico título anual incluye una opción que permite detener la reproducción de música ambiental para evitar que los algoritmos que controlan el cumplimiento de la DMCA actúen en contra.

Desde Genbeta nos hemos puesto en contacto con Twitch para conocer las razones de esta circunstancia. Si obtenemos respuesta, actualizaremos este artículo.