En Twitch están acosando a los streamers que juegan a Hogwarts Legacy. La causa tiene poco que ver con el juego

El juego del momento sin duda es Hogwarts Legacy, el esperado juego ambientado en el mundo mágico de Harry Potter. Pero más allá de lo bonito que es estéticamente o de las buenas reseñas que se ha llevado, lo cierto es que ha destacado por la ola de críticas que han recibido aquellas personas que se han atrevido a stremearlo o patrocinarlo. Tal ha sido la presión, que incluso algunos streamers se han echado a llorar por sentirse mal.

Y es que J.K Rowling nos ha dado una de las obras más famosas en los últimos años, triunfando con sus libros y también con su adaptación cinematográfica. Pero esto no quita que como persona esta escritora deje mucho que desear. Y para conocerla un poco más, simplemente hay que ir a su cuenta de Twitter donde hay auténticas perlas. Y es que a través de varios tweets se ha evidenciado que J.K Rowling es una tránsfoba.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA