Twitch Sings: el nuevo juego de karaoke gratuito desarrollado por Twitch y los creadores de Guitar Hero

Twitch Sings es oficialmente el primer videojuego de Twitch y es uno que está pensado especialmente para el streaming. Se trata de un juego de karaoke que ya está disponible de forma gratuita para Windows.

El juego fue desarrollado en colaboración con el estudio Harmonix Music Systems, los mismos encargados de dar vida a juegos musicales de éxito como Guitar Hero y Rock Band. Twitch Sings cuenta con una librería de más de 2.000 canciones.

El juego cuenta con canto en vivo, modos multijugador para que otros streamers canten juntos, y también tiene características que permiten que el chat dirija el espectáculo, como la posibilidad de pedir canciones o soltar retos al streamer mientras canta.

The curtain's up and the stage is yours. Twitch Sings is now available to everyone: https://t.co/WXUdijDKhB pic.twitter.com/jOYgjSOhI6