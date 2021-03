Twitter pregunta a los usuarios qué opinan de incluir emojis para reaccionar a los tuits al estilo de Facebook

Twitter está considerando un gran cambio para la forma en la que los usuarios interactúan con otras personas dentro de su plataforma. Aunque no sería algo que no hayamos visto antes en otras redes sociales: la compañía ha estado encuestando a usuarios durante el último mes para conocer su opinión sobre un conjunto más amplio de reacciones de estilo emoji, similares a las que se ven en Facebook, tal y como publica TechCrunch.

Como un portavoz de la empresa reconoció "estamos explorando formas adicionales para que la gente se exprese en las conversaciones que se producen en Twitter". ¿Cuáles son los emojis que se están planteando? La encuesta de Twitter propuso diferentes “sets” y el usuario debia elegir. Todos estos conjuntos plantearon las formas de reacción básicas: el corazón (me gusta), la cara de risa con lágrimas (divertido), la cara de pensamiento (interesante), la cara de llanto (triste), y la enrojecida (de enfado) y unían otras reacciones a escoger añadidas a estas.

Así, como se ve en las imágenes compartidas el usuario de Twitter John de Moore, además de las reacciones básicas, los usuarios debían escoger entre asombro, fuego o las palmas levantadas (así se hace). Tras este recuadro de encuesta, hay que pasar al siguiente, donde Twitter ofrece otras opciones diferentes, divididas en tres conjuntos, como compartió el usuario WFBrother en su perfil de esta misma plataforma.

Per this survey I just took, Twitter is considering adding emoji reaction sets and downvoting. I think either of those might be what forces me off this site. pic.twitter.com/uEgtmrSk7F