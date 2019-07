El último error de Windows 10 May Update causa pantallazos negros y errores de color en equipos antiguos

Hace ya unas cuantas semanas que Windows 10 May 2019 Update está presente de forma oficial. Una versión que hemos podido analizar a fondo, y que trae consigo características interesantes como el modo Sandbox, algunos cambios en el menú de inicio y mejoras a nivel de búsqueda. No obstante, la versión parece no estar libre de errores.

Como cuentan nuestros compañeros de XatakaWindows, la actualización de mayo cuenta con un error que afecta a la hora de iniciar sesión en remoto desde otro PC, mostrando una pantalla en negro. Del mismo modo, hay algún que otro problema a la hora de mostrar los colores en la pantalla de los dispositivos, debido a problemas con la compatibilidad de los drivers.

Error con la función de 'escritorio remoto'

Como cuentan en Windowslatest, algunos usuarios están reportando la aparición de una pantalla negra a la hora de abrir las ventanas de escritorio remoto. Decir que este error parece afectar tan solo a equipos antiguos, que a pesar de ser capaces de correr Windows 10, encuentran incompatibilidades a nivel de drivers.

Desde la propia Microsoft aseguran estar al tanto del error, y afirman estar trabajando en una solución para lograr solventar la situación en la mayor brevedad posible. Mientras tanto, invitan a los usuarios a actualizar sus drivers y, en caso de que no puedan hacerlo, a deshabilitarlos a través del Administrador de dispositivos, para evitar errores.

“Los controladores de pantalla informan algunas de sus capacidades durante la carga. En versiones anteriores de Windows, estos datos reportados no fueron utilizados o verificados. Debido a eso, algunas de las versiones anteriores del controlador de pantalla heredado pueden reportar datos no válidos, y se ignoran."

Del mismo modo, como leemos en Techradar, otro error en Windows 10 May 2019 Update está provocando que algunos monitores reproduzcan los colores de forma incorrecta, llegando a mostrar bandas verticales y distorsiones en los paneles. El problema estaría causado por un bug que impide a Windows aceptar los perfiles ICC de algunas gráficas, lo que impide su correcta visualización.

Desde Microsoft aseguran haber arreglado el error mediante un parche, pero algunos usuarios siguen reportando su aparición en sus monitores, sin solución aparente, a pesar de las correcciones de la compañía.

Por el momento, la solución que se ha averiguado pasa por dirigirnos a la Biblioteca del Programador de tareas hacia la ruta Microsoft > Windows > WindowsColorSystem. Una vez ahí, debemos marcar 'habilitado' en la pestaña de 'desencadenadores', donde veremos dos opciones: 'Al iniciar la sesión' y 'Al conectarse a una sesión de usuario'. Tras realizar estos pasos, queda reiniciar el PC para comprobar si se ha solucionado o no.

Vía | Windowslatest