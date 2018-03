Un coche autónomo ha matado a un peatón: ¿qué sabemos hasta ahora?

Por primera vez un coche autónomo ha matado un peatón. Un SUV de pruebas de Uber en la ciudad de Tempe en el estado de Arizona, atropelló a una mujer que cruzaba la calle fuera del paso peatonal mientras se encontraba en modo autónomo. Como consecuencia de sus heridas la mujer falleció luego en el hospital a donde fue trasladada.

De momento Uber ha detenido todas sus operaciones de pruebas de vehículos autónomos en todas las ciudades de Estados Unidos en las que opera como resultado de este incidente.

Es la primera vez que se registra la muerte de un peatón como consecuencia de un accidente con un vehículo autónomo. La policía de Tempe, Arizona se encuentra investigando y por ahora es poco lo que sabemos:

Following up on my earlier tweet, Uber car was in autonomous mode with a human safety driver and it struck a woman (not a bicyclist) who walked into street. She has died. We think this is the first pedestrian killed by an autonomous vehicle. Uber is cooperating. Story coming