Un ex-ejecutivo de Facebook piensa que la red social está destruyendo la forma en la que funciona la sociedad

"Mis hijos no tienen permitido usar esa mierda". Chamath Palihapitiya empezó a trabajar en Facebook en el año 2007, cuando la red social tenía poco más de un año de vida. Fue vice presidente para el crecimiento de usuarios y trabajó en la empresa hasta el 2011 buscando aumentar la base de usuarios de la red social.

El empresario ahora predica que la gente debería tomarse un fuerte descanso de las redes sociales y se siente "sumamente culpable" de haber ayudado a crear Facebook. Piensa que la la red social está haciendo grandes daños a la sociedad.

Creo que hemos creado herramientas que están destruyendo la forma en la que funciona la sociedad... Los circuitos de retroalimentación a corto plazo empujados por dopamina que hemos creado están destruyendo la forma en la que funciona la sociedad.

Palihapitiya cree que las interacciones en linea con "corazones" y "me gusta", no solo en Facebook, sino en Internet en general, no promueven ningún tipo de discurso civil, ni cooperación. En su lugar hay desinformación y falsedad. "No se trata de un problema americano, no es sobre los anuncios rusos. Es un problema global."

Chamath le dijo a la audiencia de graduados de la escuela de negocios de Stanford que trata de usar Facebook tan poco como sea posible y que sus hijos "no tienen permitido usar esa mierda".

El empresario no es el único ex-Facebook que ha hablado de forma similar sobre la forma en la que la red social ha afectado y afecta a la sociedad. Sean Parker, quien fuese el primer vicepresidente de Facebook, comentó hace poco como piensa que la red explota una vulnerabilidad humana y que "solo dios sabe lo que le está haciendo al cerebro de nuestros hijos".

