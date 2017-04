Data Selfie examina tu uso de Facebook y te dice todo lo que la red social sabe sobre ti

Junto a Google, Facebook es probablemente la otra empresa gigante de tecnología que más sabe sobre ti. La cantidad de información que puede recopilar solamente desde la red social y la forma en la que su tecnología puede analizar todas las interacciones que llevamos a cabo en ella, son suficientes para crear un perfil bastante detallado sobre quienes somos.

Sobre este hecho justamente es que la aplicación Data Selfie quiere ayudarnos a tener una perspectiva más clara. Es una extensión para Chrome open source que te ayuda a descubrir el rastreo de información que lleva a cabo Facebook cuando lo utilizas, y te muestra como la inteligencia artificial y los algoritmos usan tus datos para descubrir tu personalidad.

Rastreando lo que rastrea Facebook

Data Selfie básicamente es un rastreador del rastreo. Mientras tengas activa la extensión esta funcionará en segundo plano y estará mirando todo lo que publicas, lo que miras, cuanto tiempo lo miras, donde haces click, y lo que te gusta. Mientras más uses Facebook, más datos de recopilan.

Luego el programa toma todos esos datos y aplica algoritmos de procesamiento del lenguaje del sistema de inteligencia artificial Watson de IBM y también de la Universidad de Cambridge, para mostrarte el poder del machine learning a la hora de crear un perfil detallado sobre ti dependiendo de simplemente lo que haces en Facebook.

El perfil social que has creado sin darte cuenta

Te da una idea bastante clara y un poco aterradora sobre el perfil que has creado en la red social inconscientemente. Te muestra un dashboard de actividad con todo lo que has mirado, los enlaces que has abierto, lo que te ha gustado, y lo que has escrito en un gráfico detallado por fechas y horas. Esto incluye el tiempo que has pasado online en Facebook desde la instalación de la extensión.

Luego te muestra los amigos y páginas con los que has interactuado y por cuanto tiempo. Ahí también encontrarás un predictor de tu personalidad basado en esos datos, además puedes comparar la diferencia entre quien das la impresión de ser según lo que escribes versus según lo miras. Qué tan conservador o tradicional eres, tu nivel de impulsividad o espontaneidad, tu orientación política y religiosa.

Y mucho más allá de esto, predicciones aún más detalladas y con bastante interés económico y comercial, como el tipo de ropa que prefieres comprar, o si comes fuera con frecuencia, o si estás pensando en iniciar un negocio propio en los próximos años. Facebook puede saber mucho sobre tus valores y necesidades, incluso más que tu mismo.

Data Selfie no almacena tus datos en ningún lugar más que en tu propio ordenador. Solo pasan lo necesario a través de sus servidores y a las APIs de Watson y Apply Magic Sauce sin incluir tu información personal como nombre, género, etc. El código de la aplicación se encuentra disponible en su página de GitHub.

Por ahora la aplicación solo puede analizar el contenido de los posts que miras si están escritos en inglés, alemán, francés, italiano, portugués, ruso, español y sueco. Las predicciones basadas en lo que escribes solo funcionan en inglés, español, japonés y árabe.

