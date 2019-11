La Unión Europea está preocupada por la fusión de datos entre Google y Fitbit

Ya hemos hablado sobre la compra de Fitbit por parte de Google, uno de los movimientos estratégicos de la compañía para crecer en el mercado de los wearables, que ha puesto sobre la mesa el tema de la privacidad, de nuevo. El temor a lo que pueda hacer Google con el acceso a los millones de usuarios de la base de datos de Fitbit puede ocasionar preocupación por parte de dichos usuarios, como ha manifestado la propia Unión Europea.

Margrethe Vestager, comisaria europea de competencia conocida por ser uno de los azotes para las tecnológicas, ha admitido la preocupación de la Unión Europea ante el movimiento de Google, algo que podría condicionar la aprobación del acuerdo, que requiere el visto bueno de la UE.

Preocupación por parte de la UE

El acuerdo de Google con Fitbit requiere aún de la aprobación regulatoria de la Unión Europea. En este marco, Vestager afirma estar preocupada por la fusión de las empresas, haciendo referencia al tema de los datos.

"En general, nos preocupa que las compañías se fusionen por los datos". Margrethe Vestager

La comisaria aprovechó el marco del Web Summit celebrado en Lisboa para realizar estas declaraciones, afirmando que no se sentía atraída por la adquisición de Google. La situación es más que comprensible, y es que Google lleva años y años bajo la mira de la UE por escándalos relacionados con prácticas antimonopolio, amén de las dudas que causa su recopilación de datos.

Google ya paga más dinero en multas que en impuestos a la UE, por lo que no es extraño que haya desconfianza en sus operaciones

Recientemente, publicábamos que Google pagó tanto dinero en multas a la EU, que en impuestos en todo el mundo, algo que queda reflejado en sus datos financieros en los que podemos ver que la cifra en pagos de multas asciende a 5.100 millones de dólares, respecto a las 4.400 millones del pasado ejercicio, que no es poco.

Por aquello del "más vale prevenir", en el anuncio de la compra, Google quiso aclarar el tema de los datos. En concreto, se publicó, bajo la firma de Rick Osterloh, responsable de dispositivos y servicios de Google.

Cuando utiliza nuestros productos, confía en Google con su información. Entendemos que esta es una gran responsabilidad y trabajamos arduamente para proteger su información, ponerlo en control y brindarle transparencia sobre sus datos. Al igual que nuestros otros productos, con wearables, seremos transparentes sobre los datos que recopilamos y por qué. Nunca venderemos información personal a nadie. Los datos de salud y bienestar de Fitbit no se utilizarán para los anuncios de Google. Y les daremos a los usuarios de Fitbit la opción de revisar, mover o eliminar sus datos.

Aclaraba así que no venderían la información personal de ningún usuario, y que los datos de Fitbit no se utilizarán para los anuncios de Google. No obstante, desde el principio se aclara que "utilizar productos de Google es confiarles sus datos".

Vía | Reuters

Imagen destacada: Friends of Europe